Sono 10.047 i nuovi contagi da coronavirus oggi in Italia, secondo i dati del bollettino della Protezione Civile e del ministero della Salute. Si registrano inoltre altri 83 morti. Nelle ultime 24 ore sono stati processati 689.280 tamponi, con un tasso di positività che scende a 1,4% dal 2,4% di ieri.

In crescita il numero delle persone ricoverate in terapia intensiva, che sono 560, 11 in più da ieri, con 61 ingressi giornalieri, mentre sono 4.597 i ricoverati con sintomi, 252 in più da ieri. Nelle ultime 24 ore sono guarite 6.965 persone. In Italia al momento ci sono 154.510 positivi.