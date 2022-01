Covid in Italia oggi, “l’andamento della curva” è “in lieve decrescita”. Lo sottolinea il presidente dell’Istituto superiore di sanità, Silvio Brusaferro, commentando i dati del monitoraggio della Cabina di regia. “Un dato confermato anche dall’indice di trasmissibilità, che si sta attestando sotto soglia epidemica e anche questa è un’indicazione positiva”. “L’incidenza nell’ultima settimana è scesa a 1.823 casi ogni 100mila abitanti” fa notare.

Si rileva “un’elevatissima circolazione del virus in tutto il Continente europeo, con curve in crescita, mentre il nostro Paese comincia a mostrare un’inversione di tendenza. Un segnale coerente con i dati di questa settimana”. “Ad eccezione della fascia d’eta 0-9 anni, tutte le altre mostrano negli ultimi 7 giorni una decrescita dell’incidenza di Covid-19. In particolare i casi sono in crescita fra i più giovani, mentre l’incidenza diminuisce fra i più grandicelli”.

Per i ricoveri Covid nella fascia di età più giovane, da 0 a 19 anni, i dati mostrano “una certa stabilizzazione”. E’ però “importante segnalare che, sebbene in quantità più contenuta, anche in queste fasce di età ci sono dei ricoveri. E quindi si ribadisce l’importanza di vaccinare questa popolazione”.