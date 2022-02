Il bollettino con i numeri Covid in Italia oggi, mercoledì 9 febbraio 2022, dati e news della Protezione Civile e del ministero della Salute – regione per regione – su contagi da Coronavirus, ricoveri e morti. Mentre mancano due giorni allo stop all’obbligo delle mascherine all’aperto, i numeri da Lombardia e Campania, Toscana e Lazio, Puglia e Sicilia. Il bollettino delle grandi città come Milano, Roma e Napoli, il punto su campagna vaccinale e il booster.

VENETO

Sono 7.903 i nuovi contagi covid oggi 9 febbraio in Veneto, secondo i dati dell’ultimo bollettino. Si registrano altri 39 morti, considerando la differenza tra il totale indicato ieri dal ministero della Salute e quello presente nel bollettino diffuso oggi dalla regione. Il totale dei casi da inizio pandemia sale a 1.243.172, quello dei decessi a 13.453. Gli attuali positivi sono 144.098, 11.906 in meno rispetto alle 24 ore precedenti. In calo i ricoveri in area medica, 1.696 (-49), stabile il dato sulle terapie intensive (157, +1).

TOSCANA