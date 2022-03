Il bollettino con i numeri covid in Italia oggi, martedì 8 marzo 2022, dati e news della Protezione Civile e del ministero della Salute – regione per regione – su contagi da coronavirus, ricoveri e morti. Dopo un accenno di risalita dei contagi, ecco i numeri da Lombardia e Campania, Toscana e Lazio, Puglia e Sicilia. Il bollettino delle grandi città come Milano, Roma e Napoli.

VENETO

Sono 5.263 i contagi da coronavirus in Veneto oggi, 8 marzo 2022, secondo numeri e dati covid del bollettino della regione. Registrati altri 16 morti, in base alla differenza tra il totale del bollettino odierno e la cifra indicata ieri dal ministero della Salute. I pazienti covid ricoverati in ospedale in area medica sono 913 (+6), mentre i malati in terapia intensiva sono 73 (-9).

TOSCANA

Sono 3.840 i contagi da coronavirus in Toscana oggi, 8 marzo 2022, secondo numeri e dati covid del bollettino della regione anticipato sui social dal governatore Eugenio Giani. “I nuovi casi registrati in Toscana sono 3.840 su 31.485 test di cui 6.425 tamponi molecolari e 25.060 test rapidi. Il tasso dei nuovi positivi è 12,20% (58,2% sulle prime diagnosi)”, scrive Giani, aggiungendo che i vaccini attualmente somministrati in Toscana sono 8.711.510 di cui 2.312.074 dosi booster.