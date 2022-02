Il bollettino con i numeri Covid in Italia oggi, martedì 8 febbraio 2022, dati e news della Protezione Civile e del ministero della Salute – regione per regione – su contagi da Coronavirus, ricoveri e morti. Mentre i contagi sono in calo e si va verso lo stop all’obbligo delle mascherine all’aperto, i numeri da Lombardia e Campania, Toscana e Lazio, Puglia e Sicilia. Il bollettino delle grandi città come Milano, Roma e Napoli, il punto su campagna vaccinale e il booster.

Toscana

Sono 6.653 i contagi da coronavirus in Toscana oggi, 8 febbraio 2022, secondo numeri e dati covid del bollettino della regione anticipato dal governatore Eugenio Giani sui social. Registrati altri 30 morti. “I nuovi casi registrati in Toscana sono 6.653 su 65.157 test di cui 12.874 tamponi molecolari e 52.283 test rapidi. Il tasso dei nuovi positivi è 10,21% (67,2% sulle prime diagnosi)”, scrive Giani, aggiungendo che i vaccini attualmente somministrati in Toscana sono 8.416.698 di cui 2.170.455 dosi booster.

I nuovi casi sono lo 0,8% in più rispetto al totale del giorno precedente. I guariti crescono del 2,3% e raggiungono quota 679.885 (85,7% dei casi totali). Gli attualmente positivi sono oggi 105.260, -7,7% rispetto a ieri. I ricoverati sono 1.374 (13 in meno rispetto a ieri), di cui 97 in terapia intensiva (3 in meno). Oggi si registrano 30 nuovi decessi: 12 uomini e 18 donne con un’età media di 85,4 anni.

Veneto