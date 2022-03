Il bollettino con i numeri Covid in Italia di oggi, lunedì 7 marzo, con dati e news della Protezione Civile e del ministero della Salute – regione per regione – su contagi da coronavirus, ricoveri e morti. I numeri da Piemonte, Lombardia e Liguria, Veneto e Toscana, Lazio, Campania e Sicilia. Il bollettino delle grandi città come Milano, Roma e Napoli e il punto sulla campagna vaccinale. Da oggi le Regioni Abruzzo e Piemonte e la Provincia autonoma di Trento hanno lasciato la zona gialla e sono in zona bianca.

Sono 1.567 i contagi da coronavirus in Veneto oggi, 7 marzo 2022, secondo numeri e dati covid del bollettino della regione. Registrati altri 7 morti. I nuovi casi sono stati individuati su 15.575 tamponi, il tasso di positività è del 10%. I pazienti covid ricoverati in ospedale sono 989 (+9). In area non critica i malati sono 907 (+12), mentre in terapia intensiva ricoverate 82 persone (-3). L’indice Rt nella regione e allo 0,80. L’occupazione delle terapie intensive è al 3,7%. Quella dell’area non critica è all’8,2%.