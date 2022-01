Il bollettino con i numeri covid in Italia oggi, giovedì 6 gennaio 2022, dati e news della Protezione Civile e del ministero della Salute – regione per regione – su contagi da coronavirus, ricoveri e morti nel Paese dopo la nuova stretta varata dal governo per arrestare la corsa della nuova ondata covid. Ecco i numeri da Lombardia e Campania, Toscana e Lazio, Puglia e Sicilia. Il bollettino delle grandi città come Milano, Roma e Napoli, il punto sulla campagna vaccinale e le terze dosi.

VENETO

Sono 18.129 i nuovi contagi da coronavirus oggi 6 gennaio in Veneto, secondo i dati dell’ultimo bollettino covid-19. Si registrano altri 31 morti. I casi attualmente positivi nella regione sono 151.214. I decessi da inizio pandemia sono saliti a 12.487.

PUGLIA

Sono 5.558 i nuovi contagi da coronavirus oggi 6 gennaio in Puglia, secondo i dati dell’ultimo bollettino covid-19. Si registrano altri 8 morti. I nuovi casi, individuati attraverso 75.641 tamponi effettuati, sono così suddivisi per provincia: Bari: 2.333; Bat: 634; Brindisi: 568; Foggia: 642; Lecce: 1.022; Taranto: 226; Residenti fuori regione: 114; Provincia in definizione: 19. Sono 45.648 le persone attualmente positive, 384 quelle ricoverate in area non critica, 38 le persone in terapia intensiva. Dati complessivi: 333.918 casi totali; 6.118.322 tamponi eseguiti; 281.269 persone guarite e 7.001 persone decedute.

TOSCANA

Sono17.286 i nuovi contagi da coronavirus oggi 6 gennaio in Toscana, secondo i dati dell’ultimo bollettino covid-19 anticipato sui social dal presidente della regione Eugenio Giani. “I nuovi casi di Covid registrati in Toscana nelle ultime 24 ore sono 17.286 su 75.524 test di cui 22.889 tamponi molecolari e 52.635 test rapidi – si legge – Cala il tasso complessivo dei nuovi positivi sui test effettuati, che passa dal 25,19% di ieri al 22,89% odierno, mentre il tasso dei positivi sulle prime diagnosi sale, attestandosi oggi al 75,4% contro il 74,6% di ieri”.