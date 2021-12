Il bollettino con i numeri Covid in Italia oggi, sabato 4 dicembre 2021, dati e news della Protezione Civile e del ministero della Salute – regione per regione – su contagi da coronavirus, ricoveri e morti. I numeri da Piemonte, Lombardia e Veneto, Toscana e Lazio, Campania, Puglia e Sicilia. Il bollettino delle grandi città come Milano, Roma e Napoli, il punto sulla campagna vaccinale e le terze dosi. Riflettori accesi sulla variante Omicron, con un primo caso oggi in Alto Adige e ieri in Veneto.

TOSCANA

Sono 677 i contagi da coronavirus in Toscana oggi, 4 dicembre 2021, secondo numeri e dati del bollettino covid della regione anticipato dal governatore Eugenio Giani sui social. Registrati 2 morti. “I nuovi casi registrati in Toscana sono 677 su 35.186 test di cui 10.496 tamponi molecolari e 24.690 test rapidi. Il tasso dei nuovi positivi è 1,92% (6,6% sulle prime diagnosi)”, scrive Giani, aggiungendo che i vaccini attualmente somministrati sono 6.453.050.

I nuovi casi sono lo 0,2% in più rispetto al totale del giorno precedente. I guariti crescono dello 0,2% e raggiungono quota 286.594 (94,3% dei casi totali). Gli attualmente positivi sono oggi 10.042, +1,5% rispetto a ieri. I ricoverati sono 295 (1 in più rispetto a ieri), di cui 49 in terapia intensiva (1 in più). Oggi si registrano 2 nuovi decessi: 2 uomini, con un’età media di 91,5 anni. L’età media dei 677 nuovi positivi odierni è di 40 anni circa (28% ha meno di 20 anni, 18% tra 20 e 39 anni, 32% tra 40 e 59 anni, 18% tra 60 e 79 anni, 4% ha 80 anni o più).

BASILICATA

Sono 43 i nuovi contagi da coronavirus oggi 4 dicembre 2021 in Basilicata, secondo dati e numeri dell’ultimo bollettino Covid-19 della Regione. Nessun nuovo decesso. I nuovi casi di positività rilevati su un totale di 737 tamponi molecolari. Sono i dati del bollettino regionale della task force riferito alle ultime 24 ore. I lucani guariti o negativizzati sono 31. I ricoverati negli ospedali di Potenza e di Matera sono 14 (+2); nessuno è ricoverato in terapia intensiva.

Nel complesso gli attuali positivi residenti in Basilicata sono 1.156 (+8). Per la vaccinazione, ieri sono state effettuate 5.836 somministrazioni di cui 5.202 sono terze dosi. Finora 438.563 lucani hanno ricevuto la prima dose del vaccino (79,3 per cento del totale della popolazione residente in Basilicata, compresi under 12), 406.440 hanno completato il ciclo vaccinale (73,5 per cento) e 66.690 sono le terze dosi (12,1 per cento), per un totale di 911.693 somministrazioni effettuate.