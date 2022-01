Il bollettino con i numeri Covid in Italia oggi, lunedì 31 gennaio 2022, dati e news della Protezione Civile e del ministero della Salute – regione per regione – su contagi da Coronavirus, ricoveri e morti. I numeri da Lombardia e Campania, Toscana e Lazio, Puglia e Sicilia. Il bollettino delle grandi città come Milano, Roma e Napoli, il punto su campagna vaccinale e il booster alla vigilia dall’entrata in vigore dell’obbligo vaccinale per gli over 50 e delle nuove regole sul Green pass.

Ecco i dati di oggi, regione per regione:

VENETO

Sono 4.877 i nuovi contagi da coronavirus in Veneto secondo il bollettino di oggi, 31 gennaio. Registrati inoltre altri 23 morti. Il totale dei casi da inizio pandemia è di 1.151.107, quello delle vittime sale a 13.169. Gli attualmente positivi nella Regione sono 247.513.

TOSCANA

Sono 4.109 i nuovi contagi da coronavirus in Toscana secondo il bollettino di oggi, 31 gennaio. 31.951 i test effettuati, di cui 19.072 tamponi molecolari e 12.879 test rapidi. Il tasso dei nuovi positivi è 12,86% (62,7% sulle prime diagnosi). I vaccini attualmente somministrati sono 8.206.676. Ad anticipare i dati è il presidente della Regione, Eugenio Giani.