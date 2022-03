Il bollettino con i numeri Covid in Italia di oggi, martedì 1 marzo, con dati e news della Protezione Civile e del ministero della Salute – regione per regione – su contagi da coronavirus, ricoveri e morti. I numeri da Piemonte e Lombardia, Veneto e Toscana, Lazio, Campania e Sicilia. Il bollettino delle grandi città come Milano, Roma e Napoli, il punto sulla campagna vaccinale e le terze dosi mentre sono in calo contagi, decessi e ricoveri.

VENETO

Sono 3.918 i nuovi contagi da coronavirus oggi 3 marzo in Veneto, secondo i dati dell’ultimo bollettino covid-19. Si registrano altri 7 morti, considerando la differenza tra il totale indicato ieri dal ministero della Salute e quello presente nel bollettino diffuso oggi dalla regione. . Il totale dei malati da inizio dell’epidemia sale a 1.341.406, quello delle vittime a 13.864. Lo riferisce il bollettino della Regione. I pazienti Covid in area medica sono 955 (-40), quelli nelle terapie intensive 90 (-3). Gli attuali positivi sono 51.229, 52 in più del giorno precedente.

TOSCANA

Sono 2.879 i nuovi contagi da coronavirus oggi 3 marzo in Toscana, secondo i dati dell’ultimo bollettino covid-19.. Si registrano altri 14 morti. I nuovi casi, 994 confermati con tampone molecolare e 1.885 da test rapido antigenico, portano il totale a 864.234 dall’inizio dell’emergenza sanitaria e sono lo 0,3% in più rispetto al totale del giorno precedente. I guariti crescono dello 0,5% e raggiungono quota 829.124 (95,9% dei casi totali). Oggi sono stati eseguiti 7.571 tamponi molecolari e 19.624 tamponi antigenici rapidi, di questi il 10,6% è risultato positivo. Sono invece 5.840 i soggetti testati oggi (con tampone antigenico e/o molecolare, escludendo i tamponi di controllo), di cui il 49,3% è risultato positivo. Gli attualmente positivi sono oggi 26.028, -4% rispetto a ieri. I ricoverati sono 796 (30 in meno rispetto a ieri), di cui 53 in terapia intensiva (2 in meno). Si registrano 14 nuovi decessi: 8 uomini e 6 donne con un’età media di 79,5 anni (2 a Firenze, 1 a Prato, 1 a Massa Carrara, 3 a Pisa, 3 a Livorno, 1 a Siena, 2 a Grosseto, 1 fuori Toscana).

PUGLIA

Sono 3.696 i nuovi contagi da coronavirus oggi 3 marzo in Puglia, secondo i dati dell’ultimo bollettino covid-19. Si registrano altri 9 morti. I nuovi casi, individuati attraverso 27.636 tamponi giornalieri, sono così suddivisi per provincia: Bari: 923; Bat: 285; Brindisi: 323; Foggia: 540; Lecce: 1.170; Taranto: 419; Residenti fuori regione: 22; Provincia in definizione: 14. Sono 75.505 le persone attualmente positive, 580 le ricoverate in area non critica, 35 in terapia intensiva. Dati complessivi: 745.543 casi totali, 8.815.784 tamponi eseguiti, 662.339, persone guarite e 7.699 i decessi.

BASILICATA

Sono 535 i nuovi contagi da Coronavirus oggi, 3 marzo 2022 in Basilicata, secondo i dati Covid-19 dell’ultimo bollettino della Regione. Da ieri ci sono stati 5 morti: le vittime erano residenti a Castronuovo Sant’Andrea, Montescaglioso, Policoro, Pignola e Picerno. Nelle ultime 24 ore sono stati processati 2.939 tamponi, tra molecolari e antigenici.

Da ieri sono guarite 430 persone. I ricoverati per Covid-19 sono 94, 2 in meno rispetto a ieri, di cui 3 in terapia intensiva. Gli attuali positivi residenti in Basilicata sono circa 19.600.