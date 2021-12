Il bollettino con i numeri Covid in Italia oggi, mercoledì 29 dicembre 2021, dati e news della Protezione Civile e del ministero della Salute – regione per regione – su contagi da coronavirus, ricoveri e morti. Mentre la variante Omicron avanza, facendo registrare un boom di contagi in diverse Regioni, e si attendono le decisioni sulla riduzione dei tempi della quarantena, ecco i numeri da Lombardia e Campania, Toscana e Lazio, Puglia e Sicilia. Il bollettino delle grandi città come Milano, Roma e Napoli, il punto sulla campagna vaccinale e le terze dosi.

TOSCANA

Nuovo record di contagi da Covid in Toscana dall’inizio della pandemia: i casi registrati nel bollettino di oggi, 29 dicembre, riferisce sui social il presidente della Regione Eugenio Giani, sono 7.304 su 56.064 test di cui 24.034 tamponi molecolari e 32.030 test rapidi. Ieri erano stati 4.453 su 57.458 test di cui 17.058 tamponi molecolari e 40.400 test rapidi. In base a questi dati, si impenna il tasso dei nuovi positivi, arrivato oggi a 13,03% (50,4% sulle prime diagnosi), mentre ieri si era attestato a 7,75% (44,6% sulle prime diagnosi).

VENETO

Continua ad aumentare il numero dei nuovi contagi da coronavirus in Veneto. Sono i 8.666 casi di Covid registrati oggi, 29 dicembre, secondo il bollettino quotidiano della Regione. Eseguiti 28.856 tamponi molecolari e 91.211 antigenici. Sono 23 i deceduti. Per quanto riguarda i ricoveri risultano 1.167 in area non critica (+117) e 180 (+15) in terapia intensiva.