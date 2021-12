Il bollettino con i numeri Covid in Italia oggi, martedì 28 dicembre 2021, dati e news della Protezione Civile e del ministero della Salute – regione per regione – su contagi da coronavirus, ricoveri e morti. Mentre i contagi continuano a salire, la variante Omicron si diffonde e si pensa di ridurre i tempi della quarantena, ecco i numeri da Lombardia e Campania, Toscana e Lazio, Puglia e Sicilia. Il bollettino delle grandi città come Milano, Roma e Napoli, il punto sulla campagna vaccinale e le terze dosi.

TOSCANA

Record di nuovi contagi da coronavirus oggi 28 dicembre in Toscana, secondo i dati dell’ultimo bollettino covid-19 anticipati dal presidente della regione Eugenio Giani via social. “I nuovi casi registrati in Toscana sono 4.453 su 57.458 test di cui 17.058 tamponi molecolari e 40.400 test rapidi. Il tasso dei nuovi positivi è 7,75% (44,6% sulle prime diagnosi)”, si legge nel post.

VENETO

Sono 7.403 i nuovi contagi da coronavirus oggi 28 dicembre in Veneto, secondo i dati dell’ultimo bollettino covid-19. Si registrano altri 29 morti. Calano i ricoveri: 1.050 in area non critica (-54) e 165 in terapia intensiva (-8).

FRIULI VENEZIA GIULIA

Sono 737 i contagi da coronavirus in Friuli Venezia Giulia oggi, 28 dicembre 2021, secondo numeri e dati covid del bollettino della regione. Registrati altri 4 morti. Nel dettaglio, su 6.619 tamponi molecolari sono stati rilevati 448 nuovi contagi, con una percentuale di positività del 6,77%. Sono inoltre 14.934 i test rapidi antigenici realizzati, dai quali sono stati rilevati 289 casi (1,93%). La prima fascia d’età per quel che riguarda il contagio è la 40-49 anni (19,67%), seguita dalla 30-39 (16,42), dalla 20-29 (15,60), dalla 0-19 (14,93%) e infine dalla 50-59 (14,79%). Le persone ricoverate in terapia intensiva scendono a 26 e i pazienti ospedalizzati in altri reparti calano a 283, comunica il vicegovernatore della Regione con delega alla Salute Riccardo Riccardi.