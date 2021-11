Il bollettino con i numeri covid in Italia di oggi, venerdì 26 novembre. Dopo il varo del Super green pass e con l’Europa in allerta per la nuova variante proveniente dal Sudafrica, ecco i dati e news della Protezione Civile e del ministero della Salute – regione per regione – su contagi da coronavirus, ricoveri e morti. I numeri da Lombardia e Lazio, Piemonte e Veneto, Toscana e Campania, Puglia e Sicilia. Il bollettino delle grandi città come Roma, Milano e Napoli.

VENETO

Sono 2.036 i nuovi contagi da coronavirus in Veneto secondo il bollettino di oggi, 26 novembre. Registrati inoltre altri 4 morti. 20.815 i tamponi molecolari effettuato e 70.633 gli antigenici. Ed è sempre Padova al primo posto con 430 nuovi positivi, seguita da Treviso con 424 e Venezia con 390.

TOSCANA

Sono 488 i nuovi contagi da coronavirus in Toscana secondo il bollettino di oggi, 25 novembre. 27.356 i test efettuati, di cui 9.535 tamponi molecolari e 17.821 test rapidi. Lo comunica su Telegram il presidente della Regione Eugenio Giani. Lieve aumento del tasso dei nuovi positivi che passa da 1,74% di ieri a 1,78% (5,4% sulle prime diagnosi).