Il bollettino con i numeri Covid in Italia oggi, venerdì 24 dicembre 2021, dati e news della Protezione Civile e del ministero della Salute – regione per regione – su contagi da coronavirus, ricoveri e morti. I numeri da Lombardia e Veneto, Toscana e Lazio, Campania, Puglia e Sicilia. Il bollettino delle grandi città come Milano, Roma e Napoli, il punto sulla campagna vaccinale e le terze dosi. Riflettori accesi sulla variante Omicron, che rappresenta il 28,2% dei contagi registrati in Italia, mentre dall’ultimo monitoraggio dell’Iss le terapie intensive risultano occupate al 10,7%. In aumento anche ricoveri ordinari. L’Italia, intanto, si prepara al Natale con le misure dell’ultimo decreto che prevede lo stop ai festeggiamenti in piazza e nelle discoteche, il super green pass per bar e musei e obbligo di mascherine Ffp2 in cinema, stadi e bus.

VENETO

Sono 5.074 i nuovi contagi da coronavirus oggi, venerdì 24 dicembre 2021, in Veneto secondo i dati Covid-19 dell’ultimo bollettino della Regione. Da ieri ci sono stati 16 morti.

Nelle ultime 24 ore sono stati processati 27.015 tamponi molecolari e 90.505 antigenici. Dall’inizio della pandemia, i tamponi molecolari effettuati sono stati 8.136.675, gli antigenici 12.919.282. Diminuiscono i ricoveri in terapia intensiva che sono 153, -6 rispetto a ieri.

TOSCANA

Sono 3.337 i contagi da coronavirus in Toscana oggi, 24 dicembre 2021, secondo numeri e dati covid del bollettino della regione anticipato dal governatore Eugenio Giani. “I nuovi casi registrati in Toscana sono 3.337 su 52.095 test di cui 18.985 tamponi molecolari e 33.110 test rapidi. Il tasso dei nuovi positivi è 6,41% (19,0% sulle prime diagnosi)”, scrive Giani su Telegram, aggiungendo che i vaccini attualmente somministrati sono 7.005.115.