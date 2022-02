Il bollettino con i numeri Covid in Italia di oggi, martedì 22 febbraio 2022, con dati e news della Protezione Civile e del ministero della Salute – regione per regione – su contagi da coronavirus, ricoveri e morti. I numeri da Piemonte e Lombardia, Veneto e Toscana, Lazio, Campania e Sicilia. Il bollettino delle grandi città come Milano, Roma e Napoli, il punto sulla campagna vaccinale e le terze dosi mentre il tasso di positività è sotto il 10% e i ricoveri sono in calo da 4 settimane (report Fiaso).

VENETO

Sono 4.593 i nuovi contagi da coronavirus oggi 23 febbraio in Veneto, secondo i dati dell’ultimo bollettino covid-19. Si registrano altri 27 morti, considerando la differenza tra il totale indicato ieri dal ministero della Salute e quello presente nel bollettino diffuso oggi dalla regione. Il totale dei decessi da inizio pandemia sale a 13.777, i casi a 1.313.849. Sono 1.189 (-11) i ricoverati in area medica, e 101 (-2) quelli in terapia intensiva. In calo i soggetti attualmente positivi 64.405 (-4.602).

TOSCANA

Sono 2.956 i nuovi contagi da covid in Toscana secondo il bollettino con i dati di oggi, 23 febbraio. 27.927 i test effettuati, di cui 8.719 tamponi molecolari e 19.208 test rapidi. Il tasso dei nuovi positivi è 10,58% (50,6% sulle prime diagnosi). Lo comunica su Telegram il presidente della Regione Eugenio Giani.

FRIULI VENEZIA GIULIA

Sono 838 i nuovi contagi da coronavirus oggi 23 febbraio in Friuli Venezia Giulia, secondo i dati dell’ultimo bollettino covid-19. Si registrano altri 3 morti. Su 5.489 tamponi molecolari sono stati rilevati 327 nuovi casi, con una percentuale di positività del 5,96%. Sono inoltre 6.728 i test rapidi antigenici realizzati, dai quali sono stati rilevati 511 casi (7,6%). Le persone ricoverate in terapia intensiva scendono a 15, mentre i pazienti ospedalizzati in altri reparti calano a 299. Lo ha comunicato il vicegovernatore della Regione con delega alla Salute Riccardo Riccardi. Per quanto riguarda l’andamento della diffusione del virus tra la popolazione, la fascia più colpita è quella 50-59 anni (18.50%), seguita dalla 40-49 (17.66%) e 30-39 (13.84%). Nella giornata odierna si registrano i decessi di 3 persone: una donna di 98 anni di Cordenons (deceduta in ospedale), una donna di 96 anni di Monfalcone (deceduta in Rsa) e infine una donna di 87 anni di Terzo d’Aquileia (deceduta in ospedale).

PUGLIA