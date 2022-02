Il bollettino con i numeri Covid in Italia di oggi, martedì 22 febbraio 2022, con dati e news della Protezione Civile e del ministero della Salute – regione per regione – su contagi da coronavirus, ricoveri e morti. I numeri da Piemonte e Lombardia, Veneto e Toscana, Lazio, Campania e Sicilia. Il bollettino delle grandi città come Milano, Roma e Napoli, il punto sulla campagna vaccinale e le terze dosi mentre dall’1 marzo si comincia con la quarta dose di vaccino ai fragili, quattro Regioni sono passate dalla zona arancione alla zona gialla e in alcune regioni ci si può già prenotare per il vaccino Novavax.

VENETO

Sono 6.037 i nuovi contagi da coronavirus e 24 i morti registrati in Veneto oggi, 22 febbraio 2022. Lo riferisce il bollettino con i dati Covid della Regione. Le persone attualmente positive sono 69.007. I ricoverati in area non critica sono 1.202, 103 in terapia intensiva.

TOSCANA