Il bollettino con i numeri Covid in Italia di oggi, lunedì 21 febbraio 2022, con dati e news della Protezione Civile e del ministero della Salute – regione per regione – su contagi da coronavirus, ricoveri e morti. I numeri da Piemonte e Lombardia, Veneto e Toscana, Lazio, Campania e Sicilia. Il bollettino delle grandi città come Milano, Roma e Napoli, il punto sulla campagna vaccinale e le terze dosi mentre dall’1 marzo si comincia con la quarta dose di vaccino ai fragili, ha annunciato il commissario straordinario per l’emergenza Covid, il generale Francesco Paolo Figliuolo. Da oggi quattro Regioni passano dalla zona arancione alla zona gialla: sono Abruzzo, Marche, Piemonte e Valle d’Aosta, mentre in zona arancione resta il Friuli Venezia Giulia.

VENETO

Sono 1.800 i nuovi contagi da Coronavirus in Veneto secondo il bollettino di oggi, 21 febbraio 2022, con i dati della Regione. Nella tabella si fa riferimento ad altri 12 morti che porta il totale delle vittime a 13.726 nella Regione. Al momento ci sono 72.238 positivi nella Regione. I ricoverati in area medica sono 192, due in più rispetto a ieri, e 104 terapie intensive occupate, una in più rispetto a ieri. Tra le province con il maggior numero di nuovi casi Venezia a 375, Verona a 358, Padova a 331 e Treviso a 273.

BASILICATA

Sono 378 i nuovi contagi da coronavirus oggi 21 febbraio 2022 in Basilicata, secondo dati e numeri dell’ultimo bollettino Covid-19 della Regione. Si registrano altri due decessi. I nuovi casi di positività sono stati rilevati su un totale di 1.960 tamponi (molecolari e antigenici). Sono i dati del bollettino regionale della task force coronavirus riferito alle ultime 24 ore. Le persone decedute risiedevano a Lavello e Pisticci. Sono state registrate 331 guarigioni. I ricoverati per Covid-19 sono 107 di cui 1 in terapia intensiva: 60 nell’ospedale di Potenza; 47 (di cui 1 in TI) in quello di Matera. Nel complesso gli attuali positivi residenti in Basilicata sono circa 19.700.

Per la vaccinazione, ieri sono state effettuate 1.717 somministrazioni. Finora 466.777 lucani hanno ricevuto la prima dose del vaccino (84,4% della popolazione che ammonta a 553.254 residenti), 434.765 hanno ricevuto la seconda (78,6%) e 332.398 sono le terze dosi (60,1%), per un totale di 1.233.940 somministrazioni effettuate.

TOSCANA

Sono 1.316 i contagi da coronavirus in Toscana oggi, 21 febbraio 2022, secondo numeri e dati covid del bollettino della regione. Si registrano altri 19 morti. I nuovi casi, 632 confermati con tampone molecolare e 684 da test rapido antigenico, che sono lo 0,2% in più rispetto al totale del giorno precedente, portano il totale a 838.315 dall’inizio dell’emergenza sanitaria da Coronavirus. I guariti crescono dello 0,4% e raggiungono quota 782.994 (93,4% dei casi totali). Oggi sono stati eseguiti 5.157 tamponi molecolari e 6.473 tamponi antigenici rapidi, di questi l’11,3% è risultato positivo. Sono invece 2.780 i soggetti testati oggi (con tampone antigenico e/o molecolare, escludendo i tamponi di controllo), di cui il 47,3% è risultato positivo. Gli attualmente positivi sono oggi 46.509, -3,3% rispetto a ieri. I ricoverati sono 1.038 (27 in più rispetto a ieri), di cui 58 in terapia intensiva (1 in meno). Oggi si registrano 19 nuovi decessi: 6 uomini e 13 donne con un’età media di 79,5 anni.

Questi i dati – accertati alle ore 12 di oggi sulla base delle richieste della Protezione Civile Nazionale – relativi all’andamento dell’epidemia in regione. L’età media dei 1.316 nuovi positivi odierni è di 35 anni circa (33% ha meno di 20 anni, 20% tra 20 e 39 anni, 28% tra 40 e 59 anni, 13% tra 60 e 79 anni, 6% ha 80 anni o più).

PUGLIA

Sono 1.730 i nuovi contagi da coronavirus oggi 21 febbraio in Puglia, secondo i dati dell’ultimo bollettino covid-19. Si registrano altri 8 morti. I nuovi casi, individuati attraverso 19.508 tamponi, sono così suddivisi per provincia: Bari: 438; Bat: 150; Brindisi: 123; Foggia: 318; Lecce: 554; Taranto: 126; Residenti fuori regione: 16; Provincia in definizione: 5. Sono 86.590 le persone attualmente positive, 733 quelle ricoverate in area non critica e 56 in terapia intensiva. Dati complessivi: 710.276 casi totali, 8.540.260 tamponi eseguiti, 616.119 persone guarite e 7.567 decessi.