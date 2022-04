Il bollettino con i numeri Covid in Italia di oggi, martedì 19 aprile 2022, con dati e numeri della Protezione Civile e del ministero della Salute – regione per regione – su contagi da coronavirus, ricoveri e morti. I numeri da Piemonte, Lombardia e Veneto, Toscana e Lazio, Campania, Puglia e Sicilia. Il bollettino delle grandi città come Milano, Roma e Napoli, i numeri della campagna vaccinale. Riflettori accesi sull’obbligo delle mascherine al chiuso, una misura che dovrebbe essere discussa nella cabina di regina del governo per valutarne l’eliminazione dal primo maggio.

DATI E NUMERI COVID REGIONE PER REGIONE

VENETO – Sono 2.022 i nuovi contagi da coronavirus oggi 19 aprile in Veneto, secondo i numeri dell’ultimo bollettino Covid-19 di Azienda Zero. Si registrano 4 morti. Il totale dei casi da inizio pandemia è arrivato a 1.600.100, mentre gli attualmente positivi sono 74.012. Il totale dei decessi da inizio pandemia è 14.341. Negli ospedali veneti sono ricoverate 637 persone in area medica e 17 in terapia intensiva. Negli ospedali di comunità i ricoverati positivi sono 129.

TOSCANA – Sono 1.280 i nuovi contagi da coronavirus oggi 19 aprile 2022 in Toscana, secondo dati e numeri dell’ultimo bollettino Covid-19 della Regione. Si registrano altri 27 decessi. I nuovi casi di positività (348 confermati con tampone molecolare e 932 da test rapido antigenico), portano il totale a 1.055.454 dall’inizio della pandemia da coronavirus. I nuovi casi sono lo 0,1% in più rispetto al totale del giorno precedente. I guariti crescono dello 0,4% e raggiungono quota 995.965 (94,4% dei casi totali). Oggi sono stati eseguiti 2.098 tamponi molecolari e 6.406 tamponi antigenici rapidi, di questi il 15,1% è risultato positivo. Sono invece 1.949 i soggetti testati oggi (con tampone antigenico e/o molecolare, escludendo i tamponi di controllo), di cui il 65,7% è risultato positivo.