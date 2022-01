Il bollettino con i numeri Covid in Italia oggi, lunedì 17 gennaio 2022, dati e news della Protezione Civile e del ministero della Salute – regione per regione – su contagi da coronavirus, ricoveri e morti. I numeri da Piemonte, Lombardia e Veneto, Toscana e Lazio, Campania, Puglia e Sicilia. Il bollettino delle grandi città come Milano, Roma e Napoli, il punto sulla campagna vaccinale e le terze dosi. Riflettori sempre accesi sulla variante Omicron, con il picco previsto tra 2-3 settimane, e sul sistema dei colori delle Regioni. Da oggi la nuova mappa vede la Campania in zona gialla, insieme alla gran parte del Paese, e la Valle d’Aosta in zona arancione.

VENETO

Sono 6.381 i contagi da coronavirus in Veneto oggi, 17 gennaio 2022, secondo numeri e dati covid del bollettino della regione. I nuovi casi sono stati individuati su 50.302 tamponi, l’incidenza è 12,69%. Si registrano 28 morti. “Il tasso di positività sta calando”, dice il governatore Luca Zaia. Gli attuali positivi in Veneto sono 256.274. I pazienti covid in ospedale sono 1.971 (+38). In area non critica sono ricoverate 1.766 persone, in terapia intensiva sono 205.

PUGLIA

Sono 6.652 i nuovi contagi oggi 17 gennaio 2022 in Puglia, secondo dati e numeri dell’ultimo bollettino Covid-19 della Regione. Si registra un altro decesso. I nuovi casi di positività sono emersi dall’analisi di 50.360 test giornalieri. Sono 123.755 le persone attualmente positive nella Regione, 615 quelle ricoverate in area non critica e 63 in terapia intensiva. Da inizio emergenza sono 440.403 i casi totali in Puglia, 6.847.168 i test eseguiti, 309.584 le persone guarite e 7.064 i decessi.

TOSCANA

In Toscana sono 5.626 i nuovi casi Covid (3.362 confermati con tampone molecolare e 2.264 da test rapido antigenico), che portano il totale a 587.041 dall’inizio dell’emergenza. I guariti crescono dell’1,3% e raggiungono quota 400.407 (68,2% dei casi totali). Oggi sono stati eseguiti 15.970 tamponi molecolari e 15.804 tamponi antigenici rapidi, di questi il 17,7% è risultato positivo. Sono invece 8.282 i soggetti testati oggi (con tampone antigenico e/o molecolare, escludendo i tamponi di controllo), di cui il 67,9% è risultato positivo. Gli attualmente positivi sono oggi 178.771, +0,2% rispetto a ieri. I ricoverati sono 1.441 (73 in più rispetto a ieri), di cui 138 in terapia intensiva (11 in più). Oggi si registrano 13 nuovi decessi: 10 uomini e 3 donne con un’età media di 72,1 anni.