Il bollettino con i numeri Covid in Italia oggi, giovedì 16 dicembre 2021, dati e news della Protezione Civile e del ministero della Salute – regione per regione – su contagi da coronavirus, ricoveri e morti. Dopo la proroga dello stato di emergenza al 31 marzo 2022 e nel giorno della partenza dei vaccini per la fascia 5-11 anni, il quadro dell’epidemia dopo gli ultimi aggiornamenti sull’aumento delle infezioni.

Ecco i numeri da Lombardia e Lazio, Campania e Toscana, Puglia e Sicilia. Il bollettino delle grandi città come Milano, Roma e Napoli:

TOSCANA

Sono 1.222 i nuovi contagi da coronavirus in Toscana secondo il bollettino di oggi, 16 dicembre. 34.564 i test effettuati, di cui 12.617 tamponi molecolari e 21.947 test rapidi, con il tasso dei nuovi positivi a 3,54% (10,8% sulle prime diagnosi). Registrati altri 7 morti. Ieri i nuovi casi erano stati 1.036 su 34.737 test di cui 12.810 tamponi molecolari e 21.927 test rapidi, con tasso dei nuovi positivi a 2,98% (9,9% sulle prime diagnosi). Lo comunica su Telegram il presidente della Regione Eugenio Giani. I nuovi casi sono lo 0,4% in più rispetto al totale del giorno precedente. I guariti crescono dello 0,2% e raggiungono quota 291.590 (93% dei casi totali). Gli attualmente positivi sono oggi 14.400, +4,9% rispetto a ieri. I ricoverati sono 371 (stabili rispetto a ieri), di cui 52 in terapia intensiva (4 in più). Oggi si registrano 7 nuovi decessi: 5 uomini e 2 donne con un’età media di 74,6 anni.

Le persone ricoverate nei posti letto dedicati ai pazienti Covid oggi sono complessivamente 371 (stabili rispetto a ieri), 52 in terapia intensiva (4 in più rispetto a ieri, più 8,3%). L’età media dei 1.222 nuovi positivi odierni è di 38 anni circa (28% ha meno di 20 anni, 24% tra 20 e 39 anni, 28% tra 40 e 59 anni, 17% tra 60 e 79 anni, 3% ha 80 anni o più). Le persone complessivamente guarite sono 291.590 (548 in più rispetto a ieri, più 0,2%).

PUGLIA

Sono 596 i nuovi contagi da coronavirus in Puglia secondo il bollettino di oggi, 16 dicembre. Si registrano inoltre altri 2 morti. 24.441 i test effettuati in un giorno, 6.114 le persone attualmente positive, 126 quelle ricoverate in area non critica, 27 in terapia intensiva. Dall’inizio della pandemia, nella Regione si sono registrati 285.319 casi totali, 5.124.532 i test eseguiti, 272.273 le persone guarite e 6.932 quelle decedute.

BASILICATA

Sono 128 i nuovi contagi da coronavirus in Basilicata secondo il bollettino di oggi, 16 dicembre. Non si registrano invece nuovi decessi. 1.124 i tamponi molecolari effettuati. I lucani guariti o negativizzati sono 41. Di nuovo in aumento i ricoveri per Covid, sono 31 (+5): 10 a Potenza e 21, di cui 1 in terapia intensiva, a Matera. Nel complesso gli attuali positivi residenti in Basilicata sono 1.684 (+82). Per la vaccinazione, ieri sono state effettuate 4.172 somministrazioni di cui oltre 3.300 sono terze dosi. Finora 441.332 lucani hanno ricevuto la prima dose del vaccino (79,8 per cento del totale della popolazione residente in Basilicata, compresi under 12), 409.405 hanno completato il ciclo vaccinale (74 per cento) e 107.357 sono le terze dosi (19,4 per cento), per un totale di 958.094 somministrazioni effettuate.