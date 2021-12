Il bollettino con i numeri Covid in Italia oggi, martedì 14 dicembre 2021, dati e news della Protezione Civile e del ministero della Salute – regione per regione – su contagi da coronavirus, ricoveri e morti. Nel giorno del Cdm in cui potrebbe essere prorogato per tre mesi lo stato d’emergenza, il quadro dell’epidemia dopo gli ultimi aggiornamenti sull’aumento delle infezioni. Ecco i numeri da Lombardia e Lazio, Campania e Toscana, Puglia e Sicilia. Il bollettino delle grandi città come Milano, Roma e Napoli.

TOSCANA

Sono 662 i contagi da coronavirus in Toscana oggi, 14 dicembre 2021, secondo numeri e dati covid del bollettino della regione anticipato dal governatore Eugenio Giani su Telegram. “I nuovi casi registrati in Toscana sono 662 su 43.193 test di cui 10.497 tamponi molecolari e 32.696 test rapidi. Il tasso dei nuovi positivi è 1,53% (7,1% sulle prime diagnosi)”, scrive Giani. Cala il tasso dei nuovi positivi, ieri era 4,36% (14,7% sulle prime diagnosi).

VENETO

Nuovi picco di contagi da Covid in Veneto, con oltre 4mila nuovi positivi. Per esattezza sono 4.088 i nuovi casi di coronavirus registrati oggi, 14 dicembre, secondo il bollettino della Regione. Deciso aumento anche del numero di decessi, nelle ultime 24 ore sono stati infatti 19 le vittime. Il totale dei positivi da inizio pandemia sale quindi a quota 558.205, mentre quello dei decessi a 12.084. Sfondano la soglia dei cinquantamila i cittadini veneti in isolamento: sono 52.020. E, sono 1.139 in totale i pazienti Covid negli ospedali del Veneto: 997 sono quelli ricoverati in area non critica, con una crescita di 81 casi, mentre nelle terapie intensive oggi ci sono 142 pazienti.

PUGLIA