Il bollettino con i numeri covid in Italia oggi, sabato 12 febbraio 2022, dati e news della Protezione Civile e del ministero della Salute – regione per regione – su contagi da coronavirus, ricoveri e morti nel Paese. Ecco i numeri da Lombardia e Campania, Toscana e Lazio, Puglia e Sicilia. Il bollettino delle grandi città come Milano, Roma e Napoli, il punto sulla campagna vaccinale e le terze dosi.

TOSCANA

Sono 3.738 i nuovi contagi registrati in Toscana oggi, 12 febbraio 2022, secondo dati e numeri del bollettino anticipati dal presidente della Regione Eugenio Giani. Venti i morti. Eseguiti 37.082 test di cui 10.435 tamponi molecolari e 26.647 test rapidi. Il tasso dei nuovi positivi è 10,08% (58,7% sulle prime diagnosi). I ricoverati sono 1.245 (21 in meno rispetto a ieri), di cui 90 in terapia intensiva (1 in meno). Oggi si registrano 20 nuovi decessi: 10 uomini e 10 donne con un’età media di 83,2 anni.

I nuovi casi sono lo 0,5% in più rispetto al totale del giorno precedente. I guariti crescono dell’1,5% e raggiungono quota 723.629 (89,1% dei casi totali). Gli attualmente positivi sono oggi 79.472, -7,9% rispetto a ieri. I vaccini attualmente somministrati: 8.492.626 di cui 2.221.735 dosi booster. L’età media dei 3.738 nuovi positivi odierni è di 38 anni circa.

VENETO

Sono 6.017 nuovi contagi da coronavirus oggi, 12 febbraio, in Veneto, secondo i numeri del bollettino Covid della Regione. Sono 33 i morti nelle ultime 24 ore. Arriva a 1.262.839 il numero dei positivi da inizio pandemia, mentre quello dei decessi sale a 13.359. Gli attualmente positivi sono 112.759. Sono attualmente 1.091 i pazienti positivi al covid in cura negli ospedali veneti, dei quali 81 in condizioni gravi.