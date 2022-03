Il bollettino con i numeri Covid in Italia di oggi, venerdì 11 marzo 2022, con dati e news della Protezione Civile e del ministero della Salute – regione per regione – su contagi da coronavirus, ricoveri e morti. I numeri da Piemonte e Lombardia, Veneto e Toscana, Lazio, Campania e Sicilia. Il bollettino delle grandi città come Milano, Roma e Napoli, mentre Rt e incidenza risalgono dopo diverse settimane.

VENETO

Sono 4.461 i nuovi contagi da coronavirus oggi 11 marzo in Veneto, secondo i dati dell’ultimo bollettino covid-19. Si registrano altri 6 morti. Il totale dei casi dall’inizio dell’epidemia è di 1.371.956, quello dei decessi 13.950. I soggetti positivi in isolamento tornano a crescere, 50.966 (+1.042). Per quanto riguarda gli ospedali invece, sono 436 i malati ricoverati in area medica e 34 quelli in terapia intensiva.

TOSCANA