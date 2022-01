Il bollettino con i numeri Covid in Italia oggi, lunedì 10 gennaio 2022, dati e news della Protezione Civile e del ministero della Salute – regione per regione – su contagi da coronavirus, ricoveri e morti dopo il bilancio record di ieri. Nella giornata di riapertura della scuola, con l’estensione del Super green pass a nuove attività, ecco i numeri da Lombardia e Campania, Toscana e Lazio, Puglia e Sicilia. Il bollettino delle grandi città come Milano, Roma e Napoli, il punto sulla campagna vaccinale e le terze dosi.

VENETO

Sono 7.492 i contagi da coronavirus in Veneto oggi, 10 gennaio 2022, secondo numeri e dati covid del bollettino della regione. Registrati altri 24 morti. Gli attuali positivi nella regione sono 190.199. I pazienti covid in ospedale ricoverati in area non critica sono 1.592, mentre le persone in terapia intensiva sono 215.

TOSCANA

Sono 5.790 i nuovi contagi da coronavirus oggi 10 gennaio in Toscana, secondo i dati dell’ultimo bollettino covid-19 anticipati sui social dal presidente della regione Eugenio Giani. “I nuovi casi Covid registrati in Toscana sono 5.790 su 30.157 test di cui 15.722 tamponi molecolari e 14.435 test rapidi – scrive – Il tasso dei nuovi positivi è oggi 19,20% (59,6% sulle prime diagnosi). Cala, quindi, il numero dei nuovi casi, che ieri erano stati oltre 12mila ma con oltre il doppio dei test effettuati. In diminuzione anche il tasso dei positivi sul totale dei tamponi: ieri si era attestato al 20,05% (74,5% sulle prime diagnosi)”.