Sono 99.522 i nuovi contagi da Coronavirus in Italia oggi, 4 febbraio 2022, secondo i dati e i numeri Covid – regione per regione – del bollettino della Protezione Civile e del ministero della Salute. Si registrano inoltre altri 433 morti.

Nelle ultime 24 ore sono stati processati 884.893 tamponi con un tasso di positività che scende all’11,2%. Calano i pazienti in terapia intensiva, 1.440 in totale e 17 in meno di ieri, e i ricoverati con sintomi che sono 19.000, 324 in meno di ieri.

I DATI DALLE REGIONI

EMILIA ROMAGNA – Sono 10.779 i nuovi contagi covid oggi 4 febbraio in Emilia Romagna, secondo i dati dell’ultimo bollettino. Si registrano altri 49 morti. ”Dall’inizio dell’epidemia da Coronavirus, in Emilia-Romagna si sono registrati 1.091.476 casi di positività, 10.779 in più rispetto a ieri, su un totale di 55.793 tamponi eseguiti nelle ultime 24 ore, di cui 19.121 molecolari e 36.672 test antigenici rapidi.Questo il dato comunicato al ministero della Salute, che però comprende circa 900 casi di positività registrati nei giorni scorsi, che per problemi tecnici non erano stati caricati a sistema da parte dell’Ausl di Ferrara e che sono stati recuperati oggi. I casi reali odierni sarebbero quindi circa 9.879.Complessivamente, la percentuale dei nuovi positivi sul numero di tamponi fatti è del 19,3%. Se si considerassero i casi reali odierni, la percentuale scenderebbe al 17,7%”. Lo comunica la Regione Emilia Romagna.

LAZIO – Sono 11.715 i nuovi contagi covid oggi 4 febbraio nel Lazio, secondo i dati dell’ultimo bollettino. Si registrano altri 41 morti. A Roma i casi registrati sono 4.931. “Oggi nel Lazio su 24.501 tamponi molecolari e 82.919 tamponi antigenici per un totale di 107.420 tamponi, si registrano 11.715 nuovi casi positivi (+103), con un recupero di 1.169 notifiche in ritardo a Latina, e sono 41 i decessi (+15) con un recupero di notifiche, 2.077 i ricoverati (-27), 196 le terapie intensive (+4) e 4.605 i guariti. Il rapporto tra positivi e tamponi è al 10,9%. I casi a Roma città sono a quota 4.931. Continua il trend in discesa dei casi su base settimanale”. A fare il punto è l’assessore alla Sanità della Regione Lazio, Alessio D’Amato, al termine dell’odierna videoconferenza della task-force regionale per Covid-19 con i direttori generali delle Asl e aziende ospedaliere, Policlinici universitari e l’ospedale pediatrico Bambino Gesù.

TOSCANA – Sono 6.769 i contagi da coronavirus in Toscana oggi, 4 febbraio 2022, secondo numeri e dati covid del bollettino della regione anticipato dal governatore Eugenio Giani sui social. “I nuovi casi registrati in Toscana sono 6.769 su 57.534 test di cui 15.962 tamponi molecolari e 41.572 test rapidi. Il tasso dei nuovi positivi è 11,77% (69,0% sulle prime diagnosi)”, scrive Giani, aggiungendo che i vaccini attualmente somministrati in Toscana sono 8.322.345.

VENETO – Sono 10.484 i nuovi contagi covid oggi 4 febbraio in Veneto, secondo i dati dell’ultimo bollettino. Si registrano altri 46 morti, considerando la differenza tra il totale indicato ieri dal ministero della Salute e quello presente nel bollettino diffuso oggi dalla regione. Il totale delle persone colpite dal virus dall’inizio della pandemia è pari a 1.203.728, quello dei decessi 13.310. Continua a diminuire il numero degli attuali positivi: sono 192.175 le persone in isolamento. In calo il dato dei ricoveri ospedalieri nelle aree mediche, 1.760 (-48), e delle terapie intensive, 158 (-4).

FRIULI VENEZIA GIULIA – Sono 2.444 i nuovi contagi da coronavirus in Friuli Venezia Giulia secondo il bollettino di oggi, 4 febbraio. Si registrano inoltre altri 13 morti. ”Oggi in Friuli Venezia Giulia su 7.200 tamponi molecolari sono stati rilevati 749 nuovi contagi, con una percentuale di positività del 10,40%. Sono inoltre 15.878 i test rapidi antigenici realizzati, dai quali sono stati rilevati 1.695 casi (10,68%). Le persone ricoverate in terapia intensiva sono 38 mentre i pazienti ospedalizzati in altri reparti scendono a 484”. Lo ha comunicato il vicegovernatore della Regione con delega alla Salute Riccardo Riccardi.

PUGLIA – Sono 6.558 i nuovi contagi covid oggi 4 febbraio in Puglia, secondo i dati dell’ultimo bollettino. Si registrano altri 23 morti. I nuovi casi, individuati attraverso 48.516 tamponi, sono così suddivisi per provincia: Bari: 1.913; Bat: 569; Brindisi: 583; Foggia: 1.000; Lecce: 1.700; Taranto: 708; Residenti fuori regione: 54; Provincia in definizione: 31. Sono 109.756 le persone attualmente positive, 747 le ricoverate in area non critica e 66 in terapia intensiva. Dati complessivi: 631.733 casi totali; 7.924.368 tamponi eseguiti, 514.671 persone guarite e 7.306 decessi.

ABRUZZO – Sono 2.304 i nuovi contagi covid oggi 4 febbraio in Abruzzo, secondo i dati dell’ultimo bollettino covid-19. Si registrano altri 8 morti. I nuovi casi, di età compresa tra 4 mesi e 100 anni, portano il totale dall’inizio dell’emergenza – al netto dei riallineamenti – a 226.689. Dei positivi odierni, 1.446 sono stati identificati attraverso test antigenico rapido. Il bilancio dei pazienti deceduti, con i nuovi casi (di età compresa tra 62 e 92 anni, 1 in provincia di Chieti, 2 in provincia di Teramo, 2 in provincia dell’Aquila, 1 residente fuori regione e 2 risalenti ai giorni scorsi e comunicati solo oggi dalle Asl) portano il totalwe dei decessi da inizio emergenza a 2830. Lo comunica l’Assessorato regionale alla Sanità precisando che nel numero dei casi positivi sono compresi anche 105.213 dimessi/guariti (+2086 rispetto a ieri).

CAMPANIA – Sono 8.957 i nuovi contagi covid oggi 4 febbraio in Campania, secondo i dati dell’ultimo bollettino. Si registrano altri 28 morti. I nuovi casi sono emersi dall’analisi di 70.189 test: la percentuale risultata positivi sul totale di quelli analizzati è pari al 12,76%. Dei nuovi decessi, 20 sono avvenuti nelle ultime 48 ore e 8 in precedenza, ma registrati ieri. Il totale dei decessi legati al Covid registrati in Campania dall’inizio della pandemia sale a 9.303. I ricoveri di pazienti Covid in terapia intensiva sono 83, quelli in reparti di degenza 1.349.

SARDEGNA – Sono 1.347 i nuovi contagi da coronavirus oggi 4 febbraio in Sardegna, secondo i dati dell’ultimo bollettino covid-19. Si registrano altri 5 morti. I nuovi casi sono stati confermati sulla base di 4.385 persone testate. Sono stati processati in totale, fra molecolari e antigenici, 22.390 tamponi. I pazienti ricoverati nei reparti di terapia intensiva sono 31 (uno in più di ieri). I pazienti ricoverati in area medica sono 379 (3 in più di ieri), 23177 sono i casi di isolamento domiciliare (50 in più di ieri). Dei 5 decessi: si tratta di un uomo di 50 anni, residente nella provincia del Sud Sardegna; due donne di 86 e 90 anni, residenti nella Città Metropolitana di Cagliari; un uomo di 95 anni, residente nella provincia di Sassari; un paziente, residente nella provincia di Nuoro.

VALLE D’AOSTA – Sono 147 i nuovi contagi da coronavirus oggi 4 febbraio 2022 in Valle d’Aosta, secondo dati e numeri dell’ultimo bollettino Covid-19 della Regione. Si registrano altri due decessi. I nuovi casi di positività portano il totale delle persone contagiate dal virus da inizio emergenza a oggi a 29.901. I positivi attuali sono 3.763, di questi 3.707 sono in isolamento domiciliare, 53 ricoverati in ospedale, 3 in terapia intensiva. Il totale dei guariti è salito a 25.626, +151 rispetto a ieri. Il totale dei casi testati è di 125.074 mentre i tamponi fino ad oggi effettuati sono 443.342. Con i due decessi segnalati oggi salgono a 512 le persone decedute in Valle d’Aosta e risultate positive al Covid da inizio epidemia.

BASILICATA – Sono 929 i nuovi contagi da coronavirus oggi 4 febbraio 2022 in Basilicata, secondo dati e numeri dell’ultimo bollettino Covid-19 della Regione. Si registrano altri 4 decessi. I nuovi casi di positività sono stati rilevati su un totale di 5.968 tamponi (molecolari e antigenici), secondo i dati del bollettino regionale della task force coronavirus riferito alle ultime 24 ore. Le persone decedute risiedevano a Matera, Gorgoglione, Pietrapertosa e Avigliano. Sono state registrate 872 guarigioni. I ricoverati per Covid-19 sono 95 (-1) di cui 4 in terapia intensiva: 48 (di cui 2 in TI) nell’ospedale di Potenza; 47 (di cui 2 in TI) in quello di Matera. Nel complesso gli attuali positivi residenti in Basilicata sono circa 19.600. Per la vaccinazione, ieri sono state effettuate 3.194 somministrazioni. Finora 463.141 lucani hanno ricevuto la prima dose del vaccino (83,7 per cento della popolazione che ammonta a 553.254 residenti), 425.170 hanno ricevuto la seconda (76,8 per cento) e 307.029 sono le terze dosi (55,5 per cento), per un totale di 1.195.340 somministrazioni effettuate.

CALABRIA – Sono 1.412 i contagi da coronavirus in Calabria oggi, 4 febbraio 2022, secondo numeri e dati covid de bollettino della regione. Registrati altri 11 morti. I nuovi casi sono stati individuati su 9.861 tamponi effettuati. Gli altri numeri: +1.100 guariti, +301 attualmente positivi, -16 ricoveri (per un totale di 388) e, infine, terapie intensive stabili (per un totale di 22).