Sono 87.940 i nuovi contagi da Coronavirus in Italia oggi, 27 aprile 2022, secondo i dati e i numeri Covid – regione per regione – del bollettino della Protezione Civile e del ministero della Salute. Si registrano inoltre altri 186 morti.

In totale le vittime salgono a 163.113 e i casi totali a 16.279.754. Dai ieri sono stati effettuati 554.526 tamponi, con un tasso di positività al 15,85%. In lieve calo i ricoverati: -173 ricoveri ordinari, -15 in terapia intensiva. In totale i ricoverati con sintomi sono 10.155 mentre i pazienti in terapia intensiva sono 394.

DATI E NUMERI COVID DELLE REGIONI

LAZIO – Sono 8.692 i nuovi contagi da covid nel Lazio secondo il bollettino di oggi, 27 aprile. Si registrano inoltre altri 23 morti. I nuovi casi a Roma sono 3.873. “Oggi nel Lazio su 8.687 tamponi molecolari e 50.900 tamponi antigenici per un totale di 59.587 tamponi, si registrano 8.692 nuovi casi positivi (+5.296), sono 23 i decessi (+7), 1.177 i ricoverati (-4), 66 le terapie intensive ( = ) e +8.221 i guariti. Il rapporto tra positivi e tamponi è al 14,5%”, comunica in una nota l’assessore alla Sanità della Regione Lazio, Alessio D’Amato, al termine della videoconferenza della task-force regionale per il Covid-19.

CAMPANIA – Sono 10.785 i nuovi contagi da Coronavirus oggi, 27 aprile 2022 in Campania, secondo i dati Covid-19 dell’ultimo bollettino della Regione. Da ieri sono stati registrati 4 morti. Nelle ultime 24 ore sono stati processati 50.908 tamponi, di cui 8.135 molecolari. I ricoverati sono 751, mentre le terapie intensive occupate sono 40.

VENETO – Sono 9.666 i nuovi contagi da covid in Veneto secondo il bollettino di oggi, 27 aprile. Si registrano inoltre altri 17 morti. Il totale dei casi da inizio pandemia è arrivato a 1.649.773, mentre gli attualmente positivi sono 72.316. Il totale dei decessi da inizio pandemia è 14.424. Negli ospedali veneti sono ricoverate 632 persone in area medica e 18 in terapia intensiva. Negli ospedali di comunità i ricoverati positivi sono 114. Nella giornata di ieri sono state somministrate 1.395 dosi di vaccino anti-Covid.

TOSCANA – Sono 5.653 i nuovi contagi da coronavirus oggi 27 aprile in Toscana, secondo i dati dell’ultimo bollettino covid-19. Si registrano altri 13 morti. I nuovi casi, 883 confermati con tampone molecolare e 4.770 da test rapido antigenico, portano il totale a 1.087.228 dall’inizio della pandemia da Coronavirus e sono lo 0,5% in più rispetto al totale del giorno precedente. I guariti crescono dello 0,6% e raggiungono quota 1.027.294 (94,5% dei casi totali). Oggi sono stati eseguiti 3.573 tamponi molecolari e 31.675 tamponi antigenici rapidi, di questi il 16% è risultato positivo. Sono invece 6.910 i soggetti testati oggi (con tampone antigenico e/o molecolare, escludendo i tamponi di controllo), di cui l’81,8% è risultato positivo. Gli attualmente positivi sono oggi 50.109, -0,2% rispetto a ieri. I ricoverati sono 673 (25 in meno rispetto a ieri), di cui 23 in terapia intensiva (stabili). Dei 13 nuovi decessi, 10 sono uomini e 3 donne con un’età media di 82 anni.

PUGLIA – Sono 8.030 i nuovi contagi da coronavirus oggi 27 aprile in Puglia, secondo i dati dell’ultimo bollettino covid-19. Si registrano altri 13 morti. I nuovi casi, individuati attraverso 37.593 tamponi, sono così suddivisi per provincia: Bari: 2.915; Bat: 498; Brindisi: 838; Foggia: 959; Lecce: 1.370; Taranto: 1.336; Residenti fuori regione: 91; Provincia in definizione: 23. Sono 105.409 le persone attualmente positive, 568 ricoverate in area non critica e 28 in terapia intensiva. Dati complessivi: 1.053.835 casi totali; 10.480.166 tamponi eseguiti, 940.173 persone guarite e 8.253 decessi.

CALABRIA – Sono 3.057 i nuovi contagi da covid in Calabria secondo il bollettino di oggi, 27 aprile. Si registrano inoltre altri 6 morti. 13.692 i tamponi effettuati, +3.243 guariti. 2.485 il totale dei decessi. Il bollettino, inoltre, registra -192 attualmente positivi, +13 ricoveri (per un totale di 297) e, infine, -1 terapie intensive (per un totale di 16).

SARDEGNA – Sono 2.862 i nuovi contagi da covid in Sardegna secondo il bollettino di oggi, 27 aprile. Si registrano inoltre altri 2 morti. Sono stati processati in totale, fra molecolari e antigenici, 14.621 tamponi. Lo rende noto la Regione Sardegna precisando che i pazienti ricoverati nei reparti di terapia intensiva sono 13 (stesso dato di ieri). I pazienti ricoverati in area medica sono 316 (-2) mentre 29.557 sono i casi di isolamento domiciliare (-974).

VALLE D’AOSTA – Sono 135 i nuovi contagi da covid in Valle d’Aosta secondo il bollettino di oggi, 27 aprile. Si registrano inoltre altri 2 morti. Il totale delle persone contagiate dal virus da inizio epidemia a oggi è di 34.802. I positivi attuali sono 1.490 di cui 1.467 in isolamento domiciliare e 23 ricoverati in ospedale. Le persone guarite sono complessivamente 32.779, in aumento di 108 unità rispetto a ieri. Il totale dei casi testati è di 133.093 mentre i tamponi fino ad oggi effettuati sono 506.628. Con i due decessi segnalati oggi salgono a 533 le persone decedute con diagnosi Covid in Valle d’Aosta da inizio emergenza a oggi.

FRIULI VENEZIA GIULIA – Sono 1.533 i nuovi contagi da Coronavirus oggi, 27 aprile 2022 in Friuli Venezia Giulia, secondo i dati Covid-19 dell’ultimo bollettino della Regione. Da ieri sono stati registrati 6 morti. Nelle ultime 24 ore sono stati processati 5.123 tamponi molecolari e 10.001 test rapidi antigenici. Le persone ricoverate in terapia intensiva sono 10, mentre i pazienti ospedalizzati in altri reparti si riducono e risultano essere 155. Dall’inizio della pandemia in Friuli Venezia Giulia sono risultate positive complessivamente 360.110 persone.