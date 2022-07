Sono 86.334 i nuovi contagi da Coronavirus in Italia oggi, 1 luglio 2022, secondo i dati e i numeri Covid – regione per regione – del bollettino della Protezione Civile e del ministero della Salute. Si registrano inoltre altri 72 morti. Nelle ultime 24 ore sono stati processati 316.040 tamponi con un tasso di positività al 27,3%. Aumentano i pazienti ricoverati in terapia intensiva, che sono 264, 3 in più di ieri. Gli ingressi del giorno sono 37. Salgono anche i ricoverati con sintomi: 6.830, si tratta di 238 persone in più rispetto a ieri.

In totale dall’inizio dell’emergenza sono state contagiate 18.610.011 persone mentre le vittime salgono a 168.425. I guariti sono 17.512.580, 42.611 nelle ultime 24 ore. Ad oggi in Italia i positivi sono 929.006, 44.217 in più di ieri.

I DATI DALLE REGIONI

LAZIO – Sono 11.529 i nuovi contagi da coronavirus oggi, 1 luglio 2022 nel Lazio, secondo i dati Covid-19 dell’ultimo bollettino della Regione. Da ieri sono stati registrati 9 morti. Nelle ultime 24 ore sono stati processati 5.500 tamponi molecolari e 35.939 antigenici con un tasso di positività al 27,8%. I ricoverati sono 614 i ricoverati, 12 in meno da ieri, 55 le terapie intensive occupate, una in più di ieri, e 4.943 i guariti. I casi a Roma città sono a quota 7.176 che è il dato più alto dal 4 febbraio scorso. “Il numero complessivo dei casi su base settimanale segna il +50%” sottolinea l’assessore regionale alla Sanità, Alessio D’Amato, nel bollettino Covid quotidiano.

Nel dettaglio questi i numeri delle ultime 24 ore. Asl Roma 1: sono 2.518 i nuovi casi e 2 i decessi; Asl Roma 2: sono 3.075 i nuovi casi e 3 i decessi; Asl Roma 3: sono 1.583 i nuovi casi e 1 decesso; Asl Roma 4: sono 732 i nuovi casi; Asl Roma 5: sono 720 i nuovi casi e 1 decesso; Asl Roma 6: sono 802 i nuovi casi e 1 decesso.

Nelle province si registrano 2.099 nuovi casi. Asl di Frosinone: sono 667 i nuovi casi; Asl di Latina: sono 892 i nuovi casi; Asl di Rieti: sono 219 i nuovi casi e 0 i decessi; Asl di Viterbo: sono 321 i nuovi casi e 1 decesso nelle ultime 24 ore.

Nel Lazio, rileva D’Amato, “l’incidenza sale a 853 per 100mila abitanti (era 566 la scorsa settimana). Il valore Rt è in rialzo a 1,23”.

LOMBARDIA – Sono 11.575 i nuovi contagi da Coronavirus oggi, 1 luglio 2022 in Lombardia, secondo i dati Covid-19 dell’ultimo bollettino della Regione. Da ieri sono stati registrati 15 morti, portando così a 40.844 il totale di vittime da inizio pandemia. Nelle ultime 24 ore i tamponi effettuati sono stati 46.039, mentre il rapporto test/positivi si attesta al 25,1%. Stabili i ricoveri in terapia intensiva e quelli in reparto ordinario: sono 975 (+66).

Sono 4.186 i nuovi positivi al Covid registrati in provincia di Milano nelle ultime 24 ore, di cui 1.835 a Milano città. Lo rende noto la Regione. Quanto alle altre province lombarde, a Bergamo si registrano 817 casi, a Brescia 1.409, a Como 660, a Cremona 333, a Lecco 361, a Lodi 224, a Mantova 442, a Monza 962, a Pavia 672, a Sondrio 171, a Varese 937.

SARDEGNA – Sono 2.569 i nuovi contagi da Coronavirus oggi, 1 luglio 2022 in Sardegna, secondo i dati Covid-19 dell’ultimo bollettino della Regione. Da ieri non è stata registrata alcuna vittima nell’isola. Nelle ultime 24 ore 7.690 tamponi processati, di cui 2.369 antigenici. Sale a 11, uno in più di ieri, il numero dei pazienti ricoverati in terapia intensiva e scende a 127, uno in meno di ieri, quello dei posti letto occupati nell’area medica. In isolamento domiciliare 26.831 persone.

ABRUZZO – Sono 2.298 i nuovi contagi da Coronavirus oggi, 1 luglio 2022 in Abruzzo, secondo i dati Covid-19 dell’ultimo bollettino della Regione. Da ieri c’è stato un morto nella Regione che porta il totale delle vittime da inizio pandemia a 3.378. Da ieri sono guarite 963 persone. Nelle ultime 24 ore sono stati eseguiti 1.774 tamponi molecolari e 6.870 test antigenici. Gli attualmente positivi in Abruzzo sono 29.453. Di questi, 156 pazienti, 17 in più rispetto a ieri, sono ricoverati in ospedale in area medica; 7 in terapia intensiva, uno in più rispetto a ieri, mentre i restanti sono in isolamento domiciliare.

Del totale dei casi positivi, 90.706 sono residenti o domiciliati in provincia dell’Aquila (+436 rispetto a ieri), 123.694 in provincia di Chieti (+709), 100.382 in provincia di Pescara (+498), 106.298 in provincia di Teramo (+494), 8.545 fuori regione (+45) e 4.594 (+115) per i quali sono in corso verifiche sulla provenienza.

TOSCANA – Sono 4.547 i nuovi contagi da Coronavirus oggi, 1 luglio 2022 in Toscana, secondo i dati Covid-19 dell’ultimo bollettino della Regione. Lo comunica su Telegram il presidente della Regione Eugenio Giani. Nelle ultime 24 ore sono stati processati 17.221 test di cui 1.875 tamponi molecolari e 15.346 test rapidi. Il tasso dei nuovi positivi è 26,40%.