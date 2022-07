Sono 84.700 i contagi da coronavirus in Italia oggi, 2 luglio 2022, secondo numeri e dati covid – regione per regione – nel bollettino di Protezione Civile e ministero della Salute. Registrati altri 63 morti. I nuovi casi sono stati individuati su 325.588 tamponi, il tasso di positività è al 26%. Gli attuali positivi in Italia sono 965.564.

In aumento i ricoverati. In totale i pazienti covid ricoverati con sintomi sono 7.035 (+205 da ieri) mentre sono 275 (+11) i pazienti in terapia intensiva. Sono complessivamente 958.254 le persone in isolamento domiciliare. Salgono a 17.561.902 i dimessi e guariti mentre le vittime dall’inizio della pandemia sono 168.488.

BOLLETTINO COVID ITALIA, NUMERI REGIONE PER REGIONE

LAZIO – Sono 10.367 i contagi da coronavirus nel Lazio oggi, 2 luglio 2022, secondo numeri e dati covid del bollettino della regione. Registrati 6 morti. A Roma, segnalati altri 5.688 casi. “Oggi nel Lazio, su 4.775 tamponi molecolari e 33.425 tamponi antigenici per un totale di 38.200 tamponi, si registrano 10.367 nuovi casi positivi (-1.162); sono 6 i decessi (-3), 650 i ricoverati (+36), 58 le terapie intensive (+3) e +6.156 i guariti. Il rapporto tra positivi e tamponi è al 27,1%. I casi a Roma città sono a quota 5.688”, dice l’assessore regionale alla Sanità, Alessio D’Amato.

Nel dettaglio, ecco i numeri delle ultime 24 ore. Asl Roma 1: sono 2.006 i nuovi casi e 2 i decessi; Asl Roma 2: sono 2.067 i nuovi casi e 0 i decessi; Asl Roma 3: sono 1.615 i nuovi casi e 1 decesso; Asl Roma 4: sono 354 i nuovi casi e 0 i decessi; Asl Roma 5: sono 788 i nuovi casi e 0 i decessi; Asl Roma 6: sono 970 i nuovi casi e 0 i decessi.

Nelle province si registrano 2.567 nuovi casi. Asl di Frosinone: sono 785 i nuovi casi e 0 i decessi; Asl di Latina: sono 1.322 i nuovi casi e 1 decesso; Asl di Rieti: sono 130 i nuovi casi e 1 decesso; Asl di Viterbo: sono 330 i nuovi casi e 1 decesso.

TOSCANA – Sono 4.527 i nuovi contagi da covid in Toscana secondo il bollettino di oggi, 2 luglio. Si registrano inoltre altri 4 morti. 1.221.652 i casi di positività nella regione, 842 i casi odierni confermati con tampone molecolare e 3.685 da test rapido antigenico. I nuovi casi sono lo 0,4% in più rispetto al totale del giorno precedente. I guariti crescono dello 0,1% e raggiungono quota 1.151.241 (94,2% dei casi totali).

Oggi sono stati eseguiti 1.898 tamponi molecolari e 16.150 tamponi antigenici rapidi, di questi il 25,1% è risultato positivo. Sono invece 5.623 i soggetti testati oggi (con tampone antigenico e/o molecolare, escludendo i tamponi di controllo), di cui l’80,5% è risultato positivo. Gli attualmente positivi sono oggi 60.220, +5,6% rispetto a ieri. I ricoverati sono 491 (42 in più rispetto a ieri), di cui 15 in terapia intensiva (3 in più). Purtroppo, oggi si registrano 4 nuovi decessi: 4 donne, con un’età media di 86,3 anni.

EMILIA ROMAGNA – Sono 6.287 i contagi da coronavirus in Emilia Romagna oggi, 2 luglio 2022, secondo numeri e dati covid del bollettino della regione. Registrati 4 morti.

I nuovi casi sono stati individuati su di 19.775 tamponi eseguiti nelle ultime 24 ore, di cui 8.954 molecolari e 10.821 test antigenici rapidi. Complessivamente, la percentuale dei nuovi positivi sul numero di tamponi fatti è del 31,8%. Continua intanto la campagna vaccinale anti-Covid.

Per quanto riguarda i pazienti ricoverati negli altri reparti Covid, sono 1.019 (+21 rispetto a ieri, +2,1%), età media 75 anni. Sul territorio, i pazienti ricoverati in terapia intensiva sono così distribuiti: 1 a Piacenza (invariato rispetto a ieri), 4 a Parma (+3); 1 a Reggio Emilia (invariato); 12 a Bologna (invariato); 3 a Imola (invariato); 2 a Ferrara (invariato); 2 a Ravenna (+1); 1 a Forlì (invariato); 1 a Cesena (invariato); 1 a Rimini (invariato). Nessun ricovero a Modena (come ieri).

L’età media dei nuovi positivi di oggi è di 46,7 anni. I casi attivi, cioè i malati effettivi, sono 56.644 (-19). Di questi, le persone in isolamento a casa, ovvero quelle con sintomi lievi che non richiedono cure ospedaliere o risultano prive di sintomi, sono complessivamente 55.597 (-44), il 98,2% del totale dei casi attivi. Le persone complessivamente guarite sono 6.302 in più rispetto a ieri e raggiungono quota 1.510.840. In totale, dall’inizio dell’epidemia i decessi in regione sono stati 17.114.

CALABRIA – Sono 2.196 contagi da coronavirus in Calabria oggi, 2 luglio 2022, secondo numeri e dati covid del bollettino della regione. Registrati 2 morti. I nuovi casi sono stati individuati su 6.879 tamponi effettuati. Si segnalano altri 743 guariti. Il bollettino, inoltre, registra +1.451 attualmente positivi, +8 ricoveri (per un totale di 200) e, infine, +1 terapie intensive (per un totale di 8).

SARDEGNA – Sono 2.386 i contagi da coronavirus in Sardegna oggi, 2 luglio 2022, secondo numeri e dati del bollettino covid della regione. Registrati 2 morti. I nuovi casi, di cui 2.296 diagnosticati da antigenico, sono stati individuati dall’analisi di 7.438 tamponi. I pazienti ricoverati nei reparti di terapia intensiva sono 10 ( -1 ).

I pazienti ricoverati in area medica sono 128 (+1), 28.094 sono i casi di isolamento domiciliare (+1.263). Si registrano due decessi: un residente nell’ambito territoriale della ASL di Cagliari e un residente nell’ambito territoriale della ASL di Sanluri. Lo comunica l’ufficio stampa della Regione Sardegna.