Sono 81.811 i nuovi contagi da covid in Italia oggi, 24 marzo 2022, secondo i dati e i numeri Covid – regione per regione – del bollettino della Protezione Civile e del ministero della Salute. Si registrano inoltre altri 182 morti. 545.302 i tamponi effettuati nelle ultime 24 ore, per un tasso di positività che si attesta al 15%. Sono 14.153.098 i contagiati dall’inizio dell’emergenza mentre le vittime salgono a 158.436. I guariti sono 12.748.859, 63.553 nelle ultime 24 ore. Ad oggi in Italia sono 1.245.803 i positivi al coronavirus, 18.913 in più di ieri.

Calano intanto i pazienti in terapia intensiva, che sono 19 in meno di ieri, per un totale di 447 e aumentano ricoverati con sintomi, 90 in più di ieri per un totale di 9.029.

Ecco i dati, regione per regione:

CAMPANIA – Sono 8.828 i nuovi contagi da Coronavirus oggi, 24 marzo 2022 in Campania, secondo i dati Covid-19 dell’ultimo bollettino della Regione. Da ieri ci sono stati 2 morti. Nelle ultime 24 ore sono stati processati 48.143 tamponi, tra molecolari e antigenici. In Campania sono 37 i pazienti Covid ricoverati in terapia intensiva, 611 i pazienti Covid ricoverati in reparti di degenza.

LAZIO – Sono 9.235 i nuovi contagi da Coronavirus oggi, 24 marzo 2022 nel Lazio, secondo i dati Covid-19 dell’ultimo bollettino della Regione. Da ieri sono stati registrati 20 morti. Nelle ultime 24 ore sono stati processati 11.593 tamponi molecolari e 47.123 tamponi antigenici con un tasso di positività al 15,7%.I ricoverati sono 1.116, 19 in più da ieri, 71 le terapie intensive occupate, 2 in più di ieri, e 7.107 i guariti. I casi a Roma città sono a quota 4.576.

Nel dettaglio: la Asl Roma 1 registra 1.761 nuovi casi e 2 decessi nelle ultime 24 ore, nella Asl Roma 2 sono 1.609 i nuovi casi e 4 i decessi; nella Asl Roma 3 sono 1.206 i nuovi casi e 2 i decessi; nella Asl Roma 4 sono 370 i nuovi casi e 1 decesso; nella Asl Roma 5 sono 782 i nuovi casi e 3 i decessi; nella Asl Roma 6 sono 879 i nuovi casi e 4 i decessi. Nelle province si registrano 2.628 nuovi casi. In particolare: la Asl di Frosinone registra 864 nuovi casi; la Asl di Latina 980 nuovi casi e 1 decesso; la Asl di Rieti 309 nuovi casi e 2 decessi, mentre nella Asl di Viterbo sono 475 i nuovi casi e 1 decesso.

EMILIA ROMAGNA – Dall’inizio dell’epidemia da Coronavirus, in Emilia-Romagna si sono registrati 1.253.009 casi di positività, 4.367 in più rispetto a ieri, su un totale di 22.489 tamponi eseguiti nelle ultime 24 ore, di cui 11.185 molecolari e 11.304. test antigenici rapidi. Complessivamente, la percentuale dei nuovi positivi sul numero di tamponi fatti è del 19,4%. Si registrano 16 decessi

VENETO – Sono 8.337 i nuovi contagi da coronavirus oggi 24 marzo in Veneto, secondo i numeri della regione nell’ultimo bollettino Covid-19 di Azienda Zero (ieri erano 6.287). Si registrano altri 10 morti. Il totale dei casi da inizio pandemia sale a 1.444.562, mentre gli attualmente positivi sono 73.374. Il totale dei decessi da inizio pandemia ha superato i 14mila (14.087).

Negli ospedali veneti sono ricoverate 478 persone in area medica (ieri erano 468) e 24 in terapia intensiva (ieri erano 27). Negli ospedali di comunità i ricoverati positivi sono 106. Nella giornata di ieri sono state somministrate 2.297 dosi di vaccino.

PUGLIA – Sono 8.420 i nuovi contagi da covid in Puglia secondo il bollettino di oggi, 24 marzo. Si registrano inoltre altri 14 morti. 41.866 i test giornalieri effettuati, 113.156 le persone attualmente positive nella regione e 609 quelle ricoverate in area non critica. 38 le persone in terapia intensiva. Dall’inizio della pandemia sono 867.522 i casi totali, 9.470.727 i test eseguiti, 746.470 le persone guarite, 7.896 quelle decedute.

PIEMONTE – Sono 3.086 contagi i nuovi contagi da covid in Piemonte secondo il bollettino di oggi, 24 marzo. Si registrano inoltre altri 3 morti.I nuovi casi sono pari al 9,6% di 32.308 tamponi eseguiti, di cui 28.417 antigenici. Il totale dei casi positivi diventa 1.034.984, di cui 88.316 Alessandria, 47.643 Asti, 39.721 Biella, 135.875 Cuneo, 78.075 Novara, 549.398 Torino, 36.828 Vercelli, 37.767 Verbano-Cusio-Ossola, oltre a 5.150 residenti fuori regione ma in carico alle strutture sanitarie piemontesi. I restanti 16.211 sono in fase di elaborazione e attribuzione territoriale.

ABRUZZO – Sono 2.352 (di età compresa tra 4 mesi e 97 anni) i contagi da coronavirus in Abruzzo oggi, 24 marzo 2022, secondo numeri e dati covid del bollettino della regione. Si registrano 4 morti. Dei positivi odierni, 1.670 sono stati identificati attraverso test antigenico rapido. Il bilancio dei pazienti deceduti registra 4 nuovi casi (di età compresa tra 64 e 89 anni, 1 in provincia dell’Aquila, 2 in provincia di Teramo, 1 in provincia di Pescara) e sale a 3058.

Registrati altri 712 guariti. Gli attualmente positivi in Abruzzo (calcolati sottraendo al totale dei positivi, il numero dei dimessi/guariti e dei deceduti) sono 44.338 (+1.589 rispetto a ieri), come comunica l’Assessorato regionale alla Sanità precisando che nel totale sono ricompresi anche 5.881 casi riguardanti pazienti di cui non si hanno notizie e sui quali sono in corso verifiche.

Sono 270 i pazienti (+3 rispetto a ieri) ricoverati in ospedale in area medica; 13 (invariato rispetto a ieri) in terapia intensiva, mentre gli altri 44.048 (+1586 rispetto a ieri) sono in isolamento domiciliare con sorveglianza attiva da parte delle Asl. Nelle ultime 24 ore sono stati eseguiti 4.537 tamponi molecolari e 12.397 test antigenici. Il tasso di positività, calcolato sulla somma tra tamponi molecolari e test antigenici del giorno, è pari a 13,88%.

SARDEGNA – Sono 2.107 i nuovi contagi da covid in Sardegna secondo il bollettino d oggi, 24 marzo. Si registrano inoltre altri 8 morti. Sono stati processati in totale, fra molecolari e antigenici, 12.609 tamponi. I pazienti ricoverati nei reparti di terapia intensiva sono 16 (-2). I pazienti ricoverati in area medica sono 319 (-3). Sono 29.409 i casi di isolamento domiciliare (+103).

TOSCANA – Sono 5.446 i contagi da coronavirus in Toscana oggi, 24 marzo 2022, secondo numeri e dati covid del bollettino della regione anticipato sui social dal governatore Eugenio Giani. “I nuovi casi registrati in Toscana sono 5.446 su 35.774 test di cui 8.442 tamponi molecolari e 27.332 test rapidi. Il tasso dei nuovi positivi è 15,22% (62,1% sulle prime diagnosi)”, scrive Giani, aggiungendo che i vaccini attualmente somministrati in Toscana sono 8.788.936 di cui 2.339.572 dosi booster.

BASILICATA – In Basilicata sono 1.033 i nuovi contagi da covid secondo il bollettino di oggi, 24 marzo. Non si registrano invece nuovi decessi. 4.166 i tamponi (molecolari e antigenici) effettuati nelle ultime 24 ore. Sono state registrate 440 guarigioni. I ricoverati per Covid-19 sono 101 (+3) di cui 3 in terapia intensiva: 57 (di cui 1 in TI) nell’ospedale di Potenza; 44 (di cui 2 in TI) in quello di Matera. Nel complesso gli attuali positivi residenti in Basilicata sono circa 23.300. Per la vaccinazione, ieri sono state effettuate 407 somministrazioni. Finora 467.768 lucani hanno ricevuto la prima dose del vaccino (84,5 per cento della popolazione che ammonta a 553.254 residenti), 440.760 hanno ricevuto la seconda (79,7 per cento) e 349.342 sono le terze dosi (63,1 per cento), per un totale di 1.258.041 somministrazioni effettuate.

FRIULI VENEZIA GIULIA – Sono 1.240 i nuovi contagi da covid in Friuli Venezia Giulia secondo il bollettino di oggi, 24 marzo. Si registrano inoltre altri 9 morti. Su 4.506 tamponi molecolari sono stati rilevati 351 nuovi contagi, con una percentuale di positività del 7,79%. Sono inoltre 8.011 i test rapidi antigenici realizzati, dai quali sono stati rilevati 889 casi (11,1%). Le persone ricoverate in terapia intensiva scendono a 3, mentre i pazienti ospedalizzati in altri reparti risultano essere 133. Lo ha comunicato il vicegovernatore della Regione con delega alla Salute Riccardo Riccardi.