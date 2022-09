Covid oggi Italia, 6.415 contagi e 33 morti: bollettino 12 settembre

Sono 6.415 i nuovi contagi da Coronavirus in Italia oggi, 12 settembre 2022, secondo i dati e i numeri Covid – regione per regione – del bollettino della Protezione Civile e del ministero della Salute. Si registrano inoltre altri 33 morti che porta il totale delle vittime a 176.242 da inizio pandemia.

Nelle ultime 24 ore sono stati processati 57.519 i tamponi, tra molecolari e antigenici, con un tasso di positività all’11,1% contro l’11,3% di ieri. In aumento i ricoverati con sintomi, 66 in più rispetto a ieri per un totale di 3.989, mentre sono in calo le persone ricoverate in terapia intensiva, 4 in meno da ieri per un totale di 176.

I DATI DALLE REGIONI

LAZIO – Sono 741 i nuovi contagi da Coronavirus oggi, 12 settembre 2022 nel Lazio, secondo i dati Covid dell’ultimo bollettino della Regione. Da ieri sono stati registrati 2 morti.

Nelle ultime 24 ore sono stati processati 1.989 tamponi molecolari e 5.505 antigenici con un tasso di positività al 9,8%. I ricoverati sono 436, due in meno da ieri, 35 le terapie intensive, una in meno di ieri, e 1.303 i guariti. I casi a Roma città sono a quota 450.

Nel dettaglio i contagi e i decessi nelle ultime 24 ore nelle aziende ospedaliere della regione. Asl Roma 1: sono 167 i nuovi casi; Asl Roma 2: sono 150 i nuovi casi e 2 i decessi; Asl Roma 3: sono 133 i nuovi casi; Asl Roma 4: sono 12 i nuovi casi; Asl Roma 5: sono 51 i nuovi casi; Asl Roma 6: sono 70 i nuovi casi.

Nelle province si registrano 158 nuovi casi: Asl di Frosinone: sono 57 i nuovi casi e 0 i decessi; Asl di Latina: sono 66 i nuovi casi; Asl di Rieti: sono 19 i nuovi casi; Asl di Viterbo: sono 16 i nuovi casi.

SARDEGNA – Sono 189 i nuovi contagi da Coronavirus oggi, 12 settembre 2022 in Sardegna, secondo i dati Covid dell’ultimo bollettino della Regione. Da ieri non c’è stato alcun decesso nell’isola. Nelle ultime 24 ore sono stati processati in totale, fra molecolari e antigenici, 1.141 tamponi. I pazienti ricoverati nei reparti di terapia intensiva sono 5, uno in meno da ieri. I pazienti ricoverati in area medica sono 76, 5 in meno da ieri. In isolamento domiciliare 6.436 persone.

ABRUZZO – Sono 233 i contagi da coronavirus registrati oggi, 12 settembre 2022, in Abruzzo, che portano il totale dall’inizio dell’emergenza – al netto dei riallineamenti – a 546.350. Il bilancio dei pazienti deceduti non registra nuovi casi e resta fermo a 3651.Lo comunica l’Assessorato regionale alla Sanità, precisando che nel numero dei casi positivi sono compresi anche 515063 dimessi/guariti (+577 rispetto a ieri).

Gli attualmente positivi in Abruzzo sono 27636 (-344 rispetto a ieri). Di questi, 111 pazienti (+6 rispetto a ieri) sono ricoverati in ospedale in area medica; 3 (-1 rispetto a ieri) in terapia intensiva, mentre i restanti sono in isolamento domiciliare. Nelle ultime 24 ore sono stati eseguiti 254 tamponi molecolari (2465824 in totale dall’inizio dell’emergenza) e 1040 test antigenici (4291936).

TOSCANA – Sono 240 i nuovi contagi da Coronavirus oggi, 12 settembre 2022 in Toscana, secondo i dati Covid dell’ultimo bollettino della Regione. Da ieri sono stati registrati 2 morti. Nelle ultime 24 ore sono stati processati 274 tamponi molecolari e 1.978 antigenici rapidi con un tasso di positività del 10,7%. I ricoverati sono 181, 4 in meno rispetto a ieri, di cui 7 in terapia intensiva, uno in meno.

Tra le province con il maggior numero di nuovi casi nelle ultime 24 ore: Firenze (55 in più rispetto a ieri), Prato (20 in più), Pistoia (11 in più), Massa (20 in più), Lucca (13 in più), Pisa (7 in più), Livorno (27 in più), Arezzo (44 in più), Siena (20 in più) e Grosseto (23 in più).

In isolamento a casa 78.614 persone. Le persone, ricoverate nei posti letto dedicati ai pazienti Covid oggi, sono complessivamente 181, 4 in meno rispetto a ieri, 7 in terapia intensiva, uno in meno rispetto a ieri.