Covid oggi Italia, 47.763 contagi e 69 morti: bollettino 12 ottobre

Sono 47.763 i nuovi contagi da Coronavirus in Italia oggi, 12 ottobre 2022, secondo i dati e i numeri Covid – regione per regione – del bollettino della Protezione Civile e del ministero della Salute. Si registrano inoltre altri 69 morti.

Nelle ultime 24 ore sono stati processati 244.746 tamponi, tra molecolari e antigenici, con un tasso di positività al 19,5%.

I DATI DALLA REGIONE

LAZIO – Sono 3.670 i nuovi contagi da Coronavirus oggi, 12 ottobre 2022 in Lazio, secondo i dati Covid-19 dell’ultimo bollettino della Regione. Da ieri sono stati registrati 2 morti. Nelle ultime 24 ore sono stati processati 3.223 tamponi molecolari e 17.762 antigenici con un tasso di positività al 17,4%. I ricoverati sono 534, 24 in più di ieri, 36 le terapie intensive come ieri, dato stabile rispetto a ieri. Nelle ultime 24 ore sono guarite 3.311 persone. I casi a Roma città sono a quota 1.815. Nel dettaglio i numeri delle ultime 24 ore. Asl Roma 1: sono 667 i nuovi casi; Asl Roma 2: sono 644 i nuovi casi; Asl Roma 3: sono 504 i nuovi casi; Asl Roma 4: sono 126 i nuovi casi e 1 decesso; Asl Roma 5: sono 319 i nuovi casi e 1 decesso; Asl Roma 6: sono 313 i nuovi casi.

Nelle province si registrano 1.097 nuovi casi. Asl di Frosinone: sono 386 i nuovi casi; Asl di Latina: sono 389 i nuovi casi; Asl di Rieti: sono 122 i nuovi casi; Asl di Viterbo: sono 200 i nuovi casi.

SARDEGNA – Sono 750 i nuovi contagi da coronavirus oggi 12 ottobre in Sardegna, secondo i dati dell’ultimo bollettino covid-19. Si registra un morto. Dei nuovi casi, 658 sono stati diagnosticati con tampone antigenico. Sono stati processati in totale, fra molecolari e antigenici, 3356 tamponi. I pazienti ricoverati in terapia intensiva sono 3 ( – 2 ), i pazienti ricoverati in area medica sono 98 ( + 2 ) mentre sono 6487 i casi di isolamento domiciliare ( + 258 ). Si registra il decesso di un uomo di 90 anni, residente nella provincia di Oristano.

ABRUZZO – Sono 1.189 i casi positivi al Covid registrati oggi, 12 ottobre 2022, in Abruzzo, che portano il totale dall’inizio dell’emergenza a 572569. Il bilancio dei pazienti deceduti registra 2 nuovi casi (una 70enne e un 59enne) e sale a 3685. Lo comunica il bollettino della Regione. Gli attualmente positivi in Abruzzo sono 18045 (-51 rispetto a ieri). Di questi, 168 pazienti (+5 rispetto a ieri) sono ricoverati in ospedale in area medica; 1 (invariato rispetto a ieri) in terapia intensiva, mentre i restanti sono in isolamento domiciliare. Nelle ultime 24 ore sono stati eseguiti 1192 tamponi molecolari (2496167 in totale dall’inizio dell’emergenza) e 7441 test antigenici (4405256).

Del totale dei casi positivi, 116333 sono residenti o domiciliati in provincia dell’Aquila (+314 rispetto a ieri), 163691 in provincia di Chieti (+324), 134572 in provincia di Pescara (+307), 136910 in provincia di Teramo (+226), 12489 fuori regione (+9) e 8574 (+6) per i quali sono in corso verifiche sulla provenienza.

CALABRIA – Sono 842 i nuovi contagi da Coronavirus oggi, 12 ottobre 2022 in Calabria, secondo i dati Covid-19 dell’ultimo bollettino della Regione. Da ieri c’erano 4 morti per un totale di 3.029 vittime da inizio pandemia. Nelle ultime 24 ore sono guarite 2.764 persone. Il bollettino, inoltre, registra 7 ricoveri in più per un totale di 157 e, infine, terapie intensive stabili per un totale di 5.