Covid oggi Italia, 44.878 contagi e 64 morti: bollettino 27 settembre

Sono 44.878 i nuovi contagi da Coronavirus in Italia oggi, 27 settembre 2022, secondo i dati e i numeri Covid – regione per regione – del bollettino della Protezione Civile e del ministero della Salute. Si registrano inoltre altri 64 morti. Nelle ultime 24 ore sono stati processati 243.421 tamponi, tra molecolari e antigenici, con un tasso di positività al 18,4%. Calano i pazienti in terapia intensiva (-2), aumentano invece i ricoveri (+192).

I DATI DALLE REGIONI

Lazio – Sono 3.758 i nuovi contagi da coronavirus oggi, 27 settembre 2022, nel Lazio, su 5.236 tamponi molecolari e 18.459 tamponi antigenici per un totale di 23.695 tamponi. S registrano 4 decessi, 379 i ricoverati (+23), 25 le terapie intensive e 2.463 i guariti. Il rapporto tra positivi e tamponi è al 15,8%. I casi a Roma città sono a quota 1.750. Lo comunica il bollettino della Regione.

Nel dettaglio, questi i numeri delle ultime 24 ore. Asl Roma 1: sono 669 i nuovi casi e 0 i decessi. Asl Roma 2: sono 674 i nuovi casi e 1 decesso. Asl Roma 3: sono 407 i nuovi casi e 0 i decessi. Asl Roma 4: sono 142 i nuovi casi e 0 i decessi. Asl Roma 5: sono 328 i nuovi casi e 2 i decessi. Asl Roma 6: sono 330 i nuovi casi e 0 i decessi.

Toscana – Sono 2.573 i nuovi contagi da coronavirus oggi 27 settembre in Toscana, secondo i dati dell’ultimo bollettino covid-19. Si registrano altri 2 morti. Dei nuovi casi, sono lo 0,2% in più rispetto al totale del giorno precedente, 272 sono stati confermati con tampone molecolare e gli altri 2.301 con test rapido. Il numero dei contagiati rilevati nella regione dall’inizio della pandemia sale dunque a 1.400.324. I guariti crescono dello 0,1% (1.721 persone) e raggiungono quota 1.306.034 (93,3% dei casi totali). I dati, relativi all’andamento della pandemia, sono quelli accertati oggi sulla base delle richieste della Protezione civile nazionale.

Abruzzo – Sono 1491 i casi positivi al Covid registrati oggi in Abruzzo, che portano il totale dall’inizio dell’emergenza – al netto dei riallineamenti – a 556252. Il bilancio dei pazienti deceduti non registra nuovi casi e resta fermo a 3664. Lo comunica l’Assessorato regionale alla Sanità precisando che nel numero dei casi positivi sono compresi anche 524104 dimessi/guariti (+546 rispetto a ieri).

Gli attualmente positivi in Abruzzo sono 28484 (+944 rispetto a ieri). Di questi, 134 pazienti (+19 rispetto a ieri) sono ricoverati in ospedale in area medica; 5 (+2 rispetto a ieri) in terapia intensiva, mentre i restanti sono in isolamento domiciliare.

Calabria – Sono 1.219 i nuovi contagi da coronavirus oggi 27 settembre in Calabria, secondo i dati dell’ultimo bollettino covid-19. Si registra 1 morto. I nuovi casi registrati sono stati individuati su 5.479 tamponi, sono +554 i guariti. I decessi da inizio pandemia sono 3.004. Il bollettino, inoltre, registra +664 attualmente positivi, -1 ricoveri (per un totale di 117) e, infine, terapie intensive stabili (per un totale di 5).

Sardegna – In Sardegna si registrano oggi, 27 settembre 222, 774 ulteriori contagi da coronavirus, di cui 712 diagnosticati con tampone antigenico. Sono stati processati in totale, fra molecolari e antigenici, 3768 tamponi. I pazienti ricoverati nei reparti di terapia intensiva sono 5 ( come ieri ). I pazienti ricoverati in area medica sono 56 ( +1 ), mentre sono 4132 i casi di isolamento domiciliare (-66). Si registrano due decessi: entrambi di 84 anni, uno residente nella provincia di Sassari, l’altro in quella del Sud Sardegna. Lo rende noto la Regione Sardegna