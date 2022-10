Covid oggi Italia, 29.040 contagi e 85 morti: bollettino 28 ottobre

Sono 29.040 i nuovi contagi da Coronavirus in Italia oggi, 28 ottobre 2022, secondo i dati e i numeri Covid – regione per regione – del bollettino della Protezione Civile e del ministero della Salute. Si registrano inoltre altri 85 morti.

Nelle ultime 24 ore sono stati processati 182.614 tamponi, tra molecolari e antigenici, con un tasso di positività al 15,9%. In calo i ricoveri, 57 in meno da ieri, in crescita terapie intensive, 5 in più di ieri.

I DATI DALLE REGIONI

LAZIO – Sono 2.900 i nuovi contagi da coronavirus oggi, 28 ottobre 2022 nel Lazio, secondo i dati Covid-19 dell’ultimo bollettino della Regione. Da ieri sono stati registrati 6 morti. Nelle ultime 24 ore sono stati processati 2.778 tamponi molecolari e 15.301 antigenici per un totale di 18.079 tamponi con un tasso di positività al 16%. I ricoverati sono stati 636, 18 in più di ieri, 32 le terapie intensive occupate come ieri e 4.512 i guariti. I casi a Roma città sono a quota 1.534.

Nel dettaglio i numeri delle ultime 24 ore. Asl Roma 1: sono 531 i nuovi casi e 1 decesso; Asl Roma 2: sono 578 i nuovi casi e 1 decesso; Asl Roma 3: sono 425 i nuovi casi; Asl Roma 4: sono 189 i nuovi casi; Asl Roma 5: sono 195 i nuovi casi; Asl Roma 6: sono 220 i nuovi casi.

Nelle province si registrano 762 nuovi casi. Asl di Frosinone: sono 250 i nuovi casi e 1 decesso; Asl di Latina: sono 291 i nuovi casi; Asl di Rieti: sono 95 i nuovi casi; Asl di Viterbo: sono 126 i nuovi casi e 3 decessi.

Nel Lazio è “ancora in calo il numero totale dei casi” Covid “su base settimanale”, che segna un “-6% e l’incidenza” si attesta “a 394 ogni 100mila abitanti. Il valore Rt” anche è “in discesa, a 0,92” e quindi sotto la soglia epidemica.

SARDEGNA – Sono 618 i nuovi contagi da Coronavirus oggi, 28 ottobre 2022 in Sardegna, secondo i dati Covid-19 dell’ultimo bollettino della Regione. Da ieri non c’è stato alcun morto nell’isola. Nelle ultime 24 ore sono stati processati in totale, fra molecolari e antigenici, 3.006 tamponi. I pazienti ricoverati in terapia intensiva sono 8, uno in più da ieri. I pazienti ricoverati in area medica sono 86, uno in meno di ieri, mentre sono 7.769 i casi di isolamento domiciliare, 33 in meno da ieri.

ABRUZZO – Sono 767 i nuovi contagi da coronavirus oggi 28 ottobre in Abruzzo, secondo i dati dell’ultimo bollettino covid-19. Si registra 1 morto. Il totale dei casi, dall’inizio dell’emergenza – al netto dei riallineamenti – sale a 586513, quello dei decessi a 3.707. Lo comunica l’Assessorato regionale alla Sanità precisando che nel numero dei casi positivi sono compresi anche 568001 dimessi/guariti (+884 rispetto a ieri).

Gli attualmente positivi in Abruzzo sono 14805 (-120 rispetto a ieri). Di questi, 167 pazienti (+1 rispetto a ieri) sono ricoverati in ospedale in area medica; 8 (+1 rispetto a ieri) in terapia intensiva, mentre i restanti sono in isolamento domiciliare. Nelle ultime 24 ore sono stati eseguiti 852 tamponi molecolari (2513991 in totale dall’inizio dell’emergenza) e 3807 test antigenici (4478746).

Del totale dei casi positivi, 119469 sono residenti o domiciliati in provincia dell’Aquila (+175 rispetto a ieri), 167779 in provincia di Chieti (+249), 138206 in provincia di Pescara (+184), 139747 in provincia di Teramo (+151), 12626 fuori regione (+4) e 8686 (+2) per i quali sono in corso verifiche sulla provenienza.

BASILICATA – Sono 164 i nuovi contagi da coronavirus oggi 28 ottobre in Basilicata, secondo i dati dell’ultimo bollettino covid-19. Non si registrano morti. I nuovi casi sono stati individuati su un totale di 762 tamponi eseguiti. Sono i dati del bollettino della task force regionale riferito alle ultime 24 ore. Nello stesso report sono state registrate 193 guarigioni. I ricoverati per Covid-19 sono 31 (-4) di cui 2 (+1) in terapia intensiva: 13 nell’ospedale di Potenza; 18 (di cui 2 in TI) in quello di Matera. Nel complesso gli attuali positivi residenti in Basilicata sono 4.655. Per la campagna vaccinale, finora le somministrazioni sono state in tutto 1.295.470 di cui 84,7 per cento di prime dosi, 80 per cento di seconde, 65,1 per cento di terze e 4 per cento di quarte.

CALABRIA – Sono 619 i nuovi contagi da Coronavirus oggi, 28 ottobre 2022 in Calabria, secondo i dati Covid-19 dell’ultimo bollettino della Regione. Da ieri sono stati registrati 2 morti per un totale di 3.060 decessi. Da ieri sono guarite 852 persone. Il bollettino, inoltre, registra un ricovero in più da ieri per un totale di 133, mentre le terapie intensive occupate sono stabili a 4.