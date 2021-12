Sono 23.195 i contagi da coronavirus in Italia oggi, 15 dicembre 2021, secondo numeri e dati – regione per regione – nel bollettino covid di Protezione Civile e ministero della Salute. Registrati altri 129 morti. I nuovi casi sono stati individuati su 634.638 tamponi, il tasso positività è al 3,6%.

Leggi anche Covid oggi Italia, bollettino Protezione Civile e contagi regioni 15 dicembre



BOLLETTINO COVID, NUMERI REGIONE PER REGIONE

CAMPANIA – Sono 1.621 i nuovi contagi da coronavirus in Campania secondo il bollettino di oggi, 15 dicembre. Registrati inoltre altri 6 morti: 2 decessi sono avvenuti nelle ultime 48 ore mentre 4 sono avvenuti in precedenza, ma registrati ieri. 37.416 i test effettuati. In Campania sono 25 i pazienti Covid ricoverati in terapia intensiva, 395 i pazienti Covid ricoverati in reparti di degenza.

VENETO – Sono 3.677 i nuovi contagi da coronavirus oggi 15 dicembre 2021 in Veneto, secondo dati e numeri dell’ultimo bollettino Covid-19 della Regione. Si registrano altri 19 morti. Sono 12.103 i decessi in Veneto da inizio emergenza, 496.679 i dimessi/guariti e 53.100 gli attuali positivi. In totale 561.882 casi da inizio pandemia. I pazienti attualmente in area medica sono 1.040, 43 in più rispetto a ieri, 144 in terapia intensiva (+2).

PIEMONTE – Sono 1.861 i contagi da coronavirus in Piemonte oggi, 15 dicembre 2021, secondo numeri e dati covid del bollettino della regione. Registrati 4 morti. I nuovi casi (di cui 903 dopo test antigenico) sono pari al 3,5% di 53.287 tamponi eseguiti, di cui 42.693 antigenici. Dei 1.861 nuovi contagiati gli asintomatici sono 1.140 (61,3%).

I ricoverati non in terapia intensiva sono 613 ( +16 rispetto a ieri). I ricoverati in terapia intensiva sono 51 (-2 rispetto a ieri). Le persone in isolamento domiciliare sono 19.836.

Quattro decessi di persone positive al test del Covid-19, nessuno di oggi, sono stati comunicati dall’Unità di Crisi della Regione Piemonte (si ricorda che il dato di aggiornamento cumulativo comunicato giornalmente comprende anche decessi avvenuti nei giorni precedenti e solo successivamente accertati come decessi Covid). I pazienti guariti diventano complessivamente 390.254 (+1.023 rispetto a ieri).

PUGLIA – Sono 598 i nuovi contagi da coronavirus oggi 15 dicembre in Puglia, secondo i dati dell’ultimo bollettino covid-19. Si registrano altri 5 morti. I nuovi casi, individuati su 26.603 tamponi effettuati, sono così suddivisi per provincia: Bari: 176; Bat: 29; Brindisi: 131; Foggia: 115; Lecce: 96; Taranto: 52; Residenti fuori regione: 0; Provincia in definizione: -1. Sono 5.855 le persone attualmente positive in Puglia, 131 le ricoverate in area non critica, 24 le persone in terapia intensiva. Dati complessivi: 284.723 casi totali, 5.100.091 tamponi eseguiti, 271.938 le persone guarite e 6.930 i decessi.

CALABRIA – Sono 372 i nuovi contagi registrati oggi, 15 dicembre, in Calabria secondo il bollettino sull’emergenza Covid-19 diffusi dal dipartimento Tutela della salute della Regione. Effettuati 6.201 tamponi. Si registra un decesso. Il bollettino, inoltre, riporta +216 guariti, +155 attualmente positivi, +145 in isolamento, +12 ricoverati (per un totale di 202) e, infine, -2 terapie intensive (per un totale di 18).

ALTO ADIGE – Sono 452 oggi i contagi da coronavirus in Alto Adige oggi, 15 dicembre, secondo i dati del bollettino Covid della Regione. Si registra un morto, che porta a 1.278 il numero totale dei decessi dall’inizio della pandemia. I laboratori dell’Azienda sanitaria nelle ultime 24 ore hanno effettuato 2.463 tamponi Pcr e registrato 246 nuovi casi positivi. Inoltre 206 test antigenici positivi. A livello provinciale ad oggi sono stati effettuati in totale 753.884 tamponi su 268.371 persone. I pazienti ricoverati nei normali reparti ospedalieri sono 89, quelli in isolamento nelle strutture di Colle Isarco sono 7 mentre 19 sono i ricoverati in reparti di terapia intensiva, ieri erano 22. I guariti totali sono 89.474 (+454).

SARDEGNA – Sono 250 i nuovi contagi da coronavirus oggi 15 dicembre 2021 in Sardegna, secondo dati e numeri dell’ultimo bollettino Covid-19 della Regione. Nessun nuovo decesso.

I 250 nuovi casi di positività sono stati registrati sulla base di 3.706 persone testate. Sono stati processati in totale, fra molecolari e antigenici, 9.495 tamponi. I pazienti ricoverati nei reparti di terapia intensiva sono 8 (2 in più di ieri). I pazienti ricoverati in area medica sono 109 (21 in più di ieri), 3344 sono i casi di isolamento domiciliare (54 in più di ieri).

ABRUZZO – Sono 333 (di età compresa tra 1 e 90 anni) i contagi da coronavirus in Abruzzo oggi, 15 dicembre 2021, secondo numeri e dati del bollettino covid della regione. Non si registrano morti.

Sono 121 i pazienti (-1 rispetto a ieri) ricoverati in ospedale in area medica; 13 (invariato rispetto a ieri) in terapia intensiva, mentre gli altri 5657 (+21 rispetto a ieri) sono in isolamento domiciliare con sorveglianza attiva da parte delle Asl. Nelle ultime 24 ore sono stati eseguiti 4.890 tamponi molecolari e 10.049 test antigenici. Il tasso di positività, calcolato sulla somma tra tamponi molecolari e test antigenici del giorno, è pari a 2.22 per cento.

VALLE D’AOSTA – Sono 64 i nuovi contagi da coronavirus in Valle d’Aosta secondo il bollettino di oggi, 15 dicembre. Si registrano inoltre altri 2 morti. Il totale delle persone contagiate dal virus nella Regione da inizio emergenza è di 14.008. I positivi attuali sono 810, di cui 790 in isolamento domiciliare, 19 ricoverati in ospedale, uno in terapia intensiva.

I guariti sono complessivamente 12.713, +32 rispetto a ieri, mentre i casi testati fino ad oggi sono 100.733 e i tamponi effettuati 319.681. Con le due segnalazioni di oggi, i decessi delle persone risultate positive al virus in Valle d’Aosta da inizio emergenza a oggi sale a 483.

FRIULI VENEZIA GIULIA – Sono 694 i nuovi contagi da coronavirus rilevati in Friuli Venezia Giulia oggi, 15 dicembre, secondo i dati del bollettino Covid della Regione. Eseguiti 9.036 tamponi molecolari, con una percentuale di positività del 7,68%. Sono inoltre 14.471 i test rapidi antigenici realizzati, dai quali sono stati rilevati 116 casi (0,8%). Oggi si registrano i decessi di 14 persone. Le persone ricoverate in terapia intensiva sono 30, mentre i pazienti presenti in altri reparti sono scesi e risultano essere 297.

TOSCANA – Sono 1.036 i contagi da coronavirus in Toscana oggi, 15 dicembre 2021, secondo numeri e dati del bollettino della regione. Si registrano altri 7 morti. Deciso balzo in avanti dunque dei casi covid nella regione: i nuovi casi (989 confermati con tampone molecolare e 47 da test rapido antigenico) portano il totale a 312.243 dall’inizio dell’emergenza sanitaria da Coronavirus. I nuovi casi sono lo 0,3% in più rispetto al totale del giorno precedente. I guariti crescono dello 0,2% e raggiungono quota 291.042 (93,2% dei casi totali).

Oggi sono stati eseguiti 12.810 tamponi molecolari e 21.927 tamponi antigenici rapidi, di questi il 3% è risultato positivo. Sono invece 10.456 i soggetti testati oggi (con tampone antigenico e/o molecolare, escludendo i tamponi di controllo), di cui il 9,9% è risultato positivo. Gli attualmente positivi sono oggi 13.733, +3,3% rispetto a ieri. I ricoverati sono 371 (12 in più rispetto a ieri), di cui 48 in terapia intensiva (1 in più). Oggi si registrano 7 nuovi decessi: 2 uomini e 5 donne con un’età media di 84,6 anni.