Sono 22.083 i nuovi contagi da coronavirus in Italia oggi, lunedì 7 marzo, secondo i dati e i numeri covid – regione per regione – del bollettino della Protezione Civile e del ministero della Salute. Si registrano, inoltre, altri 130 morti.

NUMERI E DATI COVID DELLE REGIONI

LAZIO – Sono 2.444 i nuovi contagi da coronavirus oggi 7 marzo 2022 nel Lazio, secondo dati e numeri dell’ultimo bollettino Covid-19 della Regione. Si registrano altri 5 decessi. A Roma 1.309 casi di positività. Oggi nel Lazio “su 6.599 tamponi molecolari e 17.317 tamponi antigenici per un totale di 23.916 tamponi, si registrano 2.444 nuovi casi positivi (-1.479), sono 5 i decessi (+2), 1.142 i ricoverati (+29), 99 le terapie intensive (+1) e +6.565 i guariti. il rapporto tra positivi e tamponi è al 10,2%. I casi a Roma città sono a quota 1.309” comunica l’assessore alla Sanità della Regione Lazio, Alessio D’Amato, nel bollettino Covid quotidiano.

CAMPANIA – Sono 1.948 i nuovi contagi da Coronavirus oggi, 7 marzo 2022 in Campania, secondo i dati Covid-19 dell’ultimo bollettino della Regione. Da ieri sono stati registrati 12 morti, di cui 2 avvenuti in precedenza. Nelle ultime 24 ore sono stati processati 12.901 tamponi, tra molecolari e antigenici. In Campania sono 30 i pazienti Covid ricoverati in terapia intensiva, 591 i pazienti nei reparti di degenza.

SARDEGNA – Sono 790 i nuovi contagi da Coronavirus oggi, 7 marzo 2022 in Sardegna, secondo i dati Covid-19 dell’ultimo bollettino della Regione. Da ieri ci sono stati 3 morti nell’isola. Nelle ultime 24 ore sono stati processati in totale, fra molecolari e antigenici, 2.776 tamponi. I pazienti ricoverati nei reparti di terapia intensiva sono 26, uno in meno di ieri. I pazienti ricoverati in area medica sono 323, uno in meno di ieri. In isolamento a casa 24.792 persone.

VENETO – Sono 1.567 i contagi da coronavirus in Veneto oggi, 7 marzo 2022, secondo numeri e dati covid del bollettino della regione. Registrati altri 7 morti. I nuovi casi sono stati individuati su 15.575 tamponi, il tasso di positività è del 10%. I pazienti covid ricoverati in ospedale sono 989 (+9). In area non critica i malati sono 907 (+12), mentre in terapia intensiva ricoverate 82 persone (-3). L’indice Rt nella regione e allo 0,80. L’occupazione delle terapie intensive è al 3,7%. Quella dell’area non critica è all’8,2%.

ABRUZZO – Sono 462 i nuovi contagi da Coronavirus oggi, 7 marzo 2022 in Abruzzo, secondo i dati Covid-19 dell’ultimo bollettino della Regione. Da ieri c’è stato un morto in Abruzzo, portando il totale delle vittime a 3mila da inizio pandemia. Da ieri sono guarite 444 persone. Nelle ultime 24 ore sono stati eseguiti 1.279 tamponi molecolari e 3.411 test antigenici con un tasso di positività al 9.85 per cento. In Abruzzo al momento ci sono 65.113 positivi. I ricoverati in ospedale sono 294, 4 in più rispetto a ieri, 12 le terapie intensive occupate, una in meno rispetto a ieri. In isolamento a casa 64.807 persone. Tra le province con il maggior numero di nuovi casi Chieti a 151, Pescara a 111, L’Aquila a 106 e Teramo a 70.

EMILIA ROMAGNA – Sono 1.853 i nuovi contagi da covid in Emilia Romagna secondo il bollettino di oggi, 7 marzo. Si registrano inoltre altri 13 morti. Dall’inizio dell’epidemia da Coronavirus, nella regione si sono registrati 1.200.538 casi di positività. 9.794 i tamponi eseguiti nelle ultime 24 ore, di cui 4.842 molecolari e 4.952 test antigenici rapidi. Complessivamente, la percentuale dei nuovi positivi sul numero di tamponi fatti è del 18,9%, un valore non indicativo dell’andamento generale visto il numero di tamponi effettuati, che nei giorni festivi è inferiore rispetto agli altri giorni e soprattutto i tamponi molecolari vengono fatti prioritariamente su casi per i quali spesso è atteso il risultato positivo. Continua intanto la campagna vaccinale anti-Covid. Alle ore 14 sono state somministrate complessivamente 10.186.449 dosi; sul totale sono 3.758.961 le persone over 12 che hanno completato il ciclo vaccinale, il 93,5%. Le terze dosi fatte sono 2.673.344.

PIEMONTE – Sono 1.537 i nuovi contagi da covid in Piemonte secondo il bollettino di oggi, 7 marzo. Si registrano inoltre altri 9 morti. I nuovi casi sono pari al 6,6% di 23.309 tamponi eseguiti, di cui 21.029 antigenici. Il totale dei casi positivi diventa 993.949. I ricoverati in terapia intensiva sono 36 (+3 rispetto a ieri). I ricoverati non in terapia intensiva sono 700 (+1 rispetto a ieri). Le persone in isolamento domiciliare sono 41.415. I tamponi diagnostici finora processati sono 15.833.888 (+23.309 rispetto a ieri).

TOSCANA – Sono 1.420 i nuovi contagi da covid in Toscana secondo il bollettino di oggi, 7 marzo. 9.851 i test effettuati, di cui 4.538 tamponi molecolari e 5.313 test rapidi. Il tasso dei nuovi positivi è 14,41% (47,3% sulle prime diagnosi). Si registrano 17 nuovi decessi: 10 uomini e 7 donne con un’età media di 82,4 anni. Le persone ricoverate nei posti letto dedicati ai pazienti Covid oggi sono complessivamente 750 (19 in più rispetto a ieri, più 2,6%), 50 in terapia intensiva (3 in più rispetto a ieri, più 6,4%).

PUGLIA – Sono 1.730 i nuovi contagi da Coronavirus oggi, 7 marzo 2022 in Puglia, secondo i dati Covid-19 dell’ultimo bollettino della Regione. Da ieri c’è stata una vittima nella Regione per un totale di 7.725 morti da inizio pandemia. Nelle ultime 24 ore sono stati processati 23.357 tamponi, tra molecolari e antigenici. Sono 541 i ricoverati in area non critica, 28 le terapie intensive occupate. Al momento sono 74.904 i positivi in Puglia. Tra le province con il maggior numero di nuovi casi Lecce a 652, Bari a 506 e Foggia a 194.

BASILICATA – Sono 337 i nuovi contagi da covid in Basilicata secondo il bollettino di oggi, 7 marzo. Si registrano inoltre altri 4 morti. 1.568 i tamponi (molecolari e antigenici) effettuati nelle ultime 24 ore. Sono state registrate 168 guarigioni. I ricoverati per Covid-19 sono 89 di cui 2 (+1) in terapia intensiva: 56 (di cui 1 in TI) nell’ospedale di Potenza; 33 (di cui 1 in TI) in quello di Matera. Nel complesso gli attuali positivi residenti in Basilicata sono circa 19.600.

FRIULI VENEZIA GIULIA – Sono 187 i nuovi contagi da Coronavirus oggi, 7 marzo 2022 in Friuli Venezia Giulia, secondo i dati Covid-19 dell’ultimo bollettino della Regione. Da ieri ci sono stati 4 morti per un totale di 4.809 vittime nella Regione. Nelle ultime 24 ore sono stati processati 1.206 tamponi molecolari e 2.019 test rapidi antigenici. Le persone ricoverate in terapia intensiva scendono a 9, mentre i pazienti ospedalizzati in altri reparti sono 162.

VALLE D’AOSTA – Sono 20 i nuovi contagi da covid in Valle d’Aosta secondo il bollettino di oggi, 7 marzo. Non si registrano invece nuovi decessi. Il totale delle persone contagiate da virus da inizio epidemia ad oggi nella regione è di 31.686. I positivi attuali sono 1.300 di cui 1.284 in isolamento domiciliare, 14 ricoverati in ospedale, due in terapia intensiva. I guariti sono saliti a 29.864, in aumento di 39 unità rispetto alla rilevazione di ieri. I casi fino ad oggi testati sono 128.916 mentre i tamponi fino ad ora effettuati sono complessivamente 472.227. Da inizio epidemia ad oggi i decessi di persone con diagnosi di Covid in Valle d’Aosta sono 522.

CALABRIA – Sono 1.493 i nuovi contagi da coronavirus oggi 7 marzo in Calabria, secondo i dati dell’ultimo bollettino covid-19. Si registrano altri 12 morti. I nuovi casi sono stati individuati attraverso 6.990 tamponi effettuati. Sono +1.761 i guariti. I decessi da inizio pandemia salgono a 2.146 decessi. Il bollettino, inoltre, registra -280 attualmente positivi, +10 ricoveri (per un totale di 277) e, infine, -1 terapie intensive (per un totale di 15).