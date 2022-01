Sono 197.552 i nuovi contagi da Coronavirus in Italia oggi, sabato 8 gennaio 2022, secondo i dati e i numeri Covid – regione per regione – del bollettino della Protezione Civile e del ministero della Salute. Si registrano inoltre altri 184 morti.

I DATI DALLE REGIONI

LAZIO – Sono 14.850 i nuovi contagi da coronavirus oggi 8 gennaio 2022 nel Lazio, secondo dati e numeri dell’ultimo bollettino Covid-19 della Regione, Si registrano altri 6 morti. A Roma 7.773 nuovi casi di positività.

“Oggi nel Lazio si registrano 14.850 nuovi casi positivi (+2.945)” a Covid “su 29.341 tamponi molecolari e 83.610 tamponi antigenici, per un totale di 112.951 tamponi. Sono 6 i decessi (-5), 1.400 i ricoverati (+27), 191 le terapie intensive (+1) e +1.662 i guariti. Il rapporto tra positivi e tamponi è al 13,1%. I casi a Roma città sono a quota 7.773” riferisce in una nota l’assessore alla Sanità della Regione Lazio, Alessio D’Amato. Rispetto allo stesso giorno dell’anno scorso si registrano “1.471 ricoveri in meno in area medica, 118 in meno in terapia intensiva e 39 decessi in meno. Numeri che dimostrano l’importanza della vaccinazione”, sottolinea D’Amato.

Sono 153.759 le persone attualmente positive a Covid-19 nel Lazio, di cui 1.400 ricoverati, 191 in terapia intensiva e 152.168 in isolamento domiciliare. Dall’inizio dell’epidemia i guariti sono 434.759 e i morti 9.359 su un totale di 697.877 casi esaminati, secondo il bollettino aggiornato della Regione Lazio.

CAMPANIA – Sono 13.364 i nuovi contagi da coronavirus in Campania secondo il bollettino di oggi, 8 gennaio. Si registrano inoltre altri 9 morti. 119.138 i test effettuati. La percentuale di test positivi sul numero totale di test analizzati è pari all’11,21%. Prosegue l’aumento di ricoveri di pazienti Covid in regione: sono 74 i pazienti Covid ricoverati in terapia intensiva (4 in più rispetto a ieri) su un totale di 702 posti letto di terapia intensiva disponibili su base regionale (occupato il 10,5% dei posti letto), sono 961 i pazienti Covid ricoverati nei reparti di degenza (+32 rispetto al dato diffuso ieri).

EMILIA ROMAGNA – Sono 14.901 i nuovi contagi da coronavirus in Emlia Romagna oggi, 8 gennaio, su un totale di 68.271 tamponi eseguiti nelle ultime 24 ore. La percentuale dei nuovi positivi sul numero di tamponi fatti è quindi del 21,8%. Lo riferisce il bollettino con i dati Covid della Regione. Si registrano 27 decessi, mentre i pazienti attualmente ricoverati nelle terapie intensive dell’Emilia-Romagna sono 144 (+4 rispetto a ieri); l’età media è di 61,5 anni. Sul totale, 111 non sono vaccinati (zero dosi di vaccino ricevute, età media 60,3 anni), il 79,2%, mentre 33 sono vaccinati con ciclo completo (età media 65,7 anni). Per quanto riguarda i pazienti ricoverati negli altri reparti Covid, sono 1.873 (+25 rispetto a ieri), età media 68,7 anni.

VENETO – Sono 21.056 i nuovi contagi da coronavirus in Veneto secondo il bollettino di oggi, 8 gennaio. Registrati inoltre altri 21 morti nelle ultime 24 ore. Il totale dei casi positivi in Veneto sale così a 749.781 mentre sono 172.661 gli attualmente positivi. I ricoverati positivi sono 41 in più in area non critica e sette in più in terapia intensiva. Il totale dei ricoverati positivi al Covid in area non critica sale quindi a 1.362 persone, mentre complessivamente i positivi in terapia intensiva sono 195.

TOSCANA – Sono 15.892 i nuovi contagi da coronavirus in Toscana secondo il bollettino di oggi, 8 gennaio. 75.252 i test effettuati, di cui 17.526 tamponi molecolari e 57.726 test rapidi. Il tasso dei nuovi positivi è 21,12% (79,7% sulle prime diagnosi). I vaccini attualmente somministrati sono 7.376.790. Ad anticipare i dati su Telegram è il governatore della Regione, Eugenio Giani.

FRIULI VENEZIA GIULIA – Sono 4.564 i nuovi contagi da coronavirus in Friuli Venezia Giulia secondo il bollettino di oggi. Registrati inoltre altri 6 morti. Su 10.443 tamponi molecolari sono stati rilevati 1.602 nuovi contagi, con una percentuale di positività del 15,34%. Sono inoltre 18.918 i test rapidi antigenici realizzati, dai quali sono stati rilevati 2.962 casi (15,65%). Le persone ricoverate in terapia intensiva sono 35 mentre i pazienti ospedalizzati in altri reparti sono 335. Lo ha comunicato il vicegovernatore della Regione con delega alla Salute Riccardo Riccardi.

SARDEGNA – Sono 1.080 i nuovi contagi da Coronavirus oggi, sabato 8 gennaio 2022 in Sardegna, secondo i dati Covid-19 dell’ultimo bollettino della Regione. Da ieri non ci sono stati morti nella Regione. Nelle ultime 24 ore sono stati processati 22.646 tamponi, fra molecolari e antigenici. I pazienti ricoverati nei reparti di terapia intensiva sono 25, 3 in più di ieri . I pazienti ricoverati in area medica sono 188, 8 in più di ieri. In isolamento domiciliare 14.321 persone.

BASILICATA – Sono 766 i nuovi contagi da coronavirus in Basilicata secondo il bollettino di oggi, 8 gennaio. Registrati inoltre altri 3 morti. 2.630 i tamponi molecolari effettuati. Sono i dati del bollettino regionale della task force coronavirus riferito alle ultime 24 ore. Le persone decedute sono due donne di 88 e 90 anni e un uomo di 58 anni, tutti vaccinati e con comorbilità. I lucani guariti o negativizzati sono 166. I ricoverati per Covid-19 sono 70 (-6) di cui 2 in terapia intensiva: 35 (di cui 2 in TI) nell’ospedale di Potenza; 35 in quello di Matera. Nel complesso gli attuali positivi residenti in Basilicata sono 9.525.