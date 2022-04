Sono 18.380 i contagi da coronavirus in Italia oggi, 18 aprile 2022, secondo numeri e dati covid – regione per regione – nel bollettino di Protezione Civile e ministero della Salute. Registrati altri 79 morti. Sono stati eseguiti 105.739 tamponi, il tasso di positività è al 17,3%. Aumentano i pazienti covid in ospedale in area non critica (+182) e i ricoveri in terapia intensiva (+8).

BOLLETTINO COVID ITALIA, NUMERI REGIONE PER REGIONE

CAMPANIA – Sono 1.946 i contagi da coronavirus in Campania oggi, 18 aprile 2022, secondo numeri e dati covid del bollettino della regione. Registrati 3 morti. I nuovi casi sono stati individuati su 8.502 tampini.

La percentuale di test positivi sul totale dei test effettuati è pari al 22,88%. Nel bollettino odierno diffuso dall’unità di crisi della Regione Campania sono inseriti 3 nuovi decessi, 2 dei quali avvenuti nelle ultime 48 ore e uno avvenuto in precedenza, ma registrato ieri. In Campania sono 38 i pazienti Covid ricoverati in terapia intensiva e 688 i pazienti Covid ricoverati nei reparti di degenza.

LOMBARDIA – Sono 1.614 i contagi da coronavirus in Lombardia oggi, 18 aprile 2022, secondo numeri e dati covid del bollettino della regione. Registrati 28 morti. I nuovi casi sono stati individuati su 12.877 tamponi effettuati nelle ultime 24 ore, di cui è risultato positivo il 12,5%. Da ieri sono morte 28 persone, per un totale di 39.654 decessi nella regione da inizio pandemia.

Stabile a 36 il numero di pazienti in terapia intensiva, mentre aumenta leggermente il numero dei ricoverati nei reparti Covid ordinari, oggi 1.116, undici più di ieri.

Nel territorio metropolitano di Milano i contagi registrati sono 542, nel Bresciano 201, a Monza e Brianza 165, in provincia di Bergamo 128, in quella di Pavia 114 e in quella di Como 106. Incremento a due cifre nelle altre province lombarde: Varese +87, Lecco +61, Mantova +60, Cremona +37, Sondrio +24 e Lodi +21.

FRIULI – Sono 171 i contagi da coronavirus in Friuli Venezia Giulia oggi, 18 aprile 2022, secondo numeri e dati covid del bollettino della regione. Non si registrano morti. Nel dettaglio, su 976 tamponi molecolari sono stati rilevati 30 nuovi contagi, con una percentuale di positività del 3,07%.

Sono inoltre 849 i test rapidi antigenici realizzati, dai quali sono stati rilevati 141 casi (16,61%). Sono quattro le persone ricoverate in terapia intensiva e 155 i pazienti ospedalizzati in altri reparti, come ha comunicato oggi il vicegovernatore della Regione con delega alla Salute.

LAZIO – Sono 1.986 i nuovi contagi da covid nel Lazio secondo il bollettino di oggi, 18 aprile. Si registrano inoltre altri 4 morti. A Roma i nuovi casi sono 1.272. “Oggi nel Lazio su 2.946 tamponi molecolari e 10.684 tamponi antigenici per un totale di 13.630 tamponi, si registrano 1.986 nuovi casi positivi (-4.212), 4 decessi (-1), 1.166 i ricoverati ( = ). Sono 63 le terapie intensive (-5) e +601 i guariti. Il rapporto tra positivi e tamponi è al 14,5%”, comunica in una nota l’Assessore alla Sanità della Regione Lazio, Alessio D’Amato.

SARDEGNA – Sono 327 i contagi da coronavirus in Sardegna oggi, 18 aprile 2022, secondo numeri e dati covid del bollettino della regione. Registrati 2 morti. Tra i nuovi casi, 285 sono stati individuati con tampone antigenico. Sono stati processati in totale, fra molecolari e antigenici, 1844 tamponi.

I pazienti ricoverati nei reparti di terapia intensiva sono 21 ( stesso dato di ieri ). I pazienti ricoverati in area medica sono 323 (+6 ) mentre 29.860 sono i casi di isolamento domiciliare (+62).

Si registrano 2 decessi: una donna di 63 anni, residente nella provincia del Sud Sardegna, e un uomo di 86, residente nella Città Metropolitana di Cagliari.

ABRUZZO – Sono 574 i contagi da coronavirus in Abruzzo oggi, 18 aprile 2022, secondo numeri e dati covid nel bollettino della regione. Registrati 2 morti. Nel dettaglio, sono stati eseguiti 831 tamponi molecolari e 2393 test antigenici. Segnalati altri 32 guariti, gli attuali positivi sono 47.920 attualmente positivi (+540). Sono 320 i pazienti covid ricoverati in area medica (+10), 9 in terapia intensiva (-1). Le persone in isolamento domiciliare sono 47.591 (+531).

PUGLIA – Sono 1.368 i contagi da coronavirus in Puglia oggi, 18 aprile 2022, secondo numeri e dati covid del bollettino della regione. Registrati altri 4 morti. I nuovi casi sono stati individuati su 7.703 tamponi.

I nuovi casi per provincia – Provincia di Bari: 485; Provincia di Bat: 118; Provincia di Brindisi: 162; Provincia di Foggia: 138; Provincia di Lecce: 298; Provincia di Taranto: 148; Residenti fuori regione: 14; Provincia in definizione: 5.

Le persone attualmente positive in Puglia sono 101.281. I pazienti covid ricoverati in ospedale in area non critica sono 601. In terapia intensiva, invece, 37 malati.

EMILIA ROMAGNA – Sono 2.916 i contagi da coronavirus in Emilia Romagna oggi, 18 aprile 2022, secondo numeri e dati covid del bollettino della regione. Registrati altri 14 morti. I nuovi casi sono stati individuati su un totale di 7.316 tamponi eseguiti nelle ultime 24 ore, di cui 4.893 molecolari e 2.423 test antigenici rapidi. Complessivamente, la percentuale dei nuovi positivi sul numero di tamponi fatti è del 39,9%.

I pazienti attualmente ricoverati nelle terapie intensive dell’Emilia-Romagna sono 36 (+4 rispetto a ieri, pari al +12,5%), l’età media è di 65,3 anni. Per quanto riguarda i pazienti ricoverati negli altri reparti Covid, sono 1.336 (+44 rispetto a ieri, +3,4%), età media 75,6 anni.

I casi attivi, cioè i malati effettivi, sono 57.453 (- 2.320). Di questi, le persone in isolamento a casa, ovvero quelle con sintomi lievi che non richiedono cure ospedaliere o risultano prive di sintomi, sono complessivamente 56.081 (-2.368), il 97,6% del totale dei casi attivi.

Le persone complessivamente guarite sono 5.222 in più rispetto a ieri e raggiungono quota 1.286.050. In totale, dall’inizio dell’epidemia i decessi in regione sono stati 16.471.

TOSCANA – Sono 766 i nuovi contagi da Covid in Toscana secondo il bollettino di oggi, 18 aprile. Si registra inoltre un altro morto. 384 i casi confermati con tampone molecolare e 382 da test rapido antigenico, che portano il totale a 1.054.174 dall’inizio della pandemia da Coronavirus. I nuovi casi sono lo 0,1% in più rispetto al totale del giorno precedente. I guariti crescono dello 0,1% e raggiungono quota 991.652 (94,1% dei casi totali).

Oggi sono stati eseguiti 1.771 tamponi molecolari e 2.993 tamponi antigenici rapidi, di questi il 16,1% è risultato positivo. Sono invece 1.277 i soggetti testati oggi (con tampone antigenico e/o molecolare, escludendo i tamponi di controllo), di cui il 60% è risultato positivo. Gli attualmente positivi sono oggi 52.830, -0,8% rispetto a ieri. I ricoverati sono 735 (31 in più rispetto a ieri), di cui 29 in terapia intensiva (1 in più). Oggi si registra 1 nuovo decesso: un uomo di 80 anni.