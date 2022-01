Sono 170.844 i nuovi contagi da Coronavirus in Italia oggi, martedì 4 gennaio 2022, secondo i dati e i numeri Covid – regione per regione – del bollettino della Protezione Civile e del ministero della Salute. Si registrano inoltre altri 259 morti.

Nelle ultime 24 ore sono stati processati 1.228.410 tamponi con un tasso di positività al 13,9%. I ricoverati sono 12.912, 579 in più da ieri, 1.392 in terapia intensiva, 41 in più da ieri, con 153 ingressi in 24 ore.

I DATI DALLE REGIONI

PIEMONTE – Sono 20.453 i nuovi contagi da Coronavirus oggi, 4 gennaio in Piemonte, secondo i dati covid-19 dell’ultimo bollettino della Regione. Da ieri sono stati registrati 21 morti nella Regione, due da ieri e gli altri dei giorni scorsi. Nelle ultime 24 ore sono stati processati 104.228 tamponi, di cui 88.753 antigenici con un tasso di positività al 19,6%. Da ieri sono guarite 5.033 persone.

I ricoverati non in terapia intensiva sono 1.411, 57 in più rispetto a ieri. I ricoverati in terapia intensiva sono 117, 5 in più rispetto a ieri. Le persone in isolamento domiciliare sono 97.332. Da inizio pandemia sono morte 12.093 persone nella Regione.

EMILIA ROMAGNA – Sono 8.773 i nuovi contagi da Coronavirus oggi, martedì 4 gennaio in Emilia Romagna, secondo i dati Covid-19 dell’ultimo bollettino della Regione. Da ieri ci sono stati 25 morti. Nelle ultime 24 ore sono stati processati 59.572 tamponi, di cui 33.363 antigenici, con un tasso di positività al 14,7%.

Sono 135 i pazienti attualmente ricoverati nelle terapie intensive dell’Emilia-Romagna, 4 in più rispetto a ieri, mentre i ricoveri nei reparti Covid ordinari sono 1.579, 51 in più rispetto a ieri.

Tra le province con il maggior numero di nuovi casi Bologna a quota 1.873, seguita da Rimini a 919, Ferrara a 907 e Parma a 813. In isolamento domiciliare 109.044 persone.

CAMPANIA – Sono 12.058 i contagi da coronavirus in Campania oggi, 4 gennaio 2022, secondo numeri e dati covid del bollettino della regione. Si registrano altri 15 morti: 12 decessi sono avvenuti nelle ultime 48 ore e 3 in precedenza, ma sono stati segnalati ieri. I nuovi casi sono stati individuati su 118.047 test.

Con questi 15 nuovi decessi, il computo totale dei decessi legati al Covid-19 in Campania dall’inizio della pandemia supera le 8.500 unità (sono complessivamente 8.510). In Campania sono 57 i pazienti Covid ricoverati in terapia intensiva (3 in meno rispetto a ieri) e 781 i pazienti Covid ricoverati in reparti di degenza (31 in più rispetto al dato diffuso ieri).

LAZIO – Sono 9.377 i contagi da coronavirus nel Lazio oggi, 4 gennaio 2022, secondo numeri e dati covid del bollettino della regione. Registrati altri 16 morti. A Roma, segnalati altri 3.626 casi.

“Oggi nel Lazio su un totale di 112.373 tamponi, si registrano 9.377 nuovi casi positivi (+3.763), i decessi sono 16 (+1), 1.282 i ricoverati (+83), 163 le terapie intensive (+5) e +1.505 i guariti. Il rapporto tra positivi e tamponi è al 8,3%. I casi a Roma città sono a quota 3.626”, dice in una nota l’assessore alla Sanità della Regione Lazio Alessio D’Amato.

In dettaglio nella Asl Roma 1 i casi registrati nelle ultime 24 ore sono 1.676 e 1 decesso. Sei invece i morti nella Asl Roma 2 dove si contano 1.511 nuovi contagi. Nella Asl Roma 3 i nuovi positivi sono 439 e nessun decesso. Un morto invece si registra nella Asl Roma 4 dove i contagi sono 514. Nella Asl Roma 5 sono 1.089 i nuovi casi e 2 i decessi. Nella Asl Roma 6 i nuovi casi sono 941 e 2 i decessi. Nelle province si registrano 3.207 nuovi casi di cui 1.127 nella Asl di Frosinone dove si contano anche 3 morti; nessun decesso e 1.027 i contagi nella Asl di Latina. Nella Asl di Rieti sono 419 i nuovi casi e nessun decesso, un morto invece nella Asl di Viterbo sono 634 i nuovi casi e 1 decesso.

ABRUZZO – Sono 5.061 i contagi da coronavirus in Abruzzo oggi, 4 gennaio 2021, secondo numeri e dati covid del bollettino della regione. Si registrano 3 morti. I nuovi casi (di età compresa tra 1 e 99 anni) portano il totale dall’inizio dell’emergenza a 118.779. Dei positivi odierni, 4.355 sono stati identificati attraverso test antigenico rapido, come comunica l’Assessorato regionale alla Sanità precisando che il bilancio dei pazienti deceduti registra 3 nuovi casi (si tratta di una 94enne della provincia di Teramo e di una 88enne della provincia di Pescara, mentre il terzo risale ai giorni scorsi ed è stato comunicato solo oggi dalla Asl) e sale a 2.648.

Rispetto a ieri, altri 393 guariti. 216 pazienti (+22 rispetto a ieri) sono ricoverati in ospedale in area medica; 23 (+1 rispetto a ieri) in terapia intensiva, mentre gli altri 28128 (+4641 rispetto a ieri) sono in isolamento domiciliare con sorveglianza attiva da parte delle Asl.

Nelle ultime 24 ore sono stati eseguiti 1.990 tamponi molecolari e 36.170 test antigenici. Il tasso di positività, calcolato sulla somma tra tamponi molecolari e test antigenici del giorno, è pari a 13,26%.

PUGLIA – Sono 3.670 i nuovi contagi da coronavirus oggi 4 gennaio in Puglia, secondo i dati dell’ultimo bollettino covid-19. Si registrano altri 5 morti. I nuovi casi, individuati attraverso 93.498 tamponi, sono così suddivisi per provincia: Bari: 1.057; Bat: 360; Brindisi: 520; Foggia: 424; Lecce: 884; Taranto: 343; Residenti fuori regione: 74; Provincia in definizione: 8. Sono 36.723 le persone attualmente positive, 334 i ricoverati in area non critica, 36 in terapia intensiva. Dati complessivi: 322.846 casi totali, 5.971.560 tamponi eseguiti, 279.130 persone guarite e 6.993 persone decedute.

BASILICATA – Sono 879 i nuovi contagi da coronavirus oggi 4 gennaio in Basilicata, secondo i dati dell’ultimo bollettino covid-19. Si registra 1 morto. I nuovi casi (832 riguardano residenti) sono stati individuati su un totale di 2.925 tamponi molecolari. La persona deceduta risiedeva a Maratea ed era ricoverata all’ospedale di Potenza. I lucani guariti o negativizzati sono 56.

Stabile il numero dei ricoverati per Covid-19, sono 73 di cui 3 (+1) in terapia intensiva: 37 (di cui 1 in TI) nell’ospedale di Potenza; 36 (di cui 2 in TI) in quello di Matera. Nel complesso gli attuali positivi residenti in Basilicata sono 6.559. Per la vaccinazione, ieri sono state effettuate 6.757 somministrazioni di cui oltre seimila sono terze dosi.

FRIULI VENEZIA GIULIA – Sono 3.806 i nuovi contagi da Coronavirus oggi, martedì 4 gennaio 2022 in Friuli Venezia Giulia, secondo i dati Covid-19 dell’ultimo bollettino della Regione. Da ieri ci sono stati 8 morti nella Regione. Nelle ultime 24 ore sono stati processati 8.035 tamponi molecolari e 19.825 i test rapidi antigenici.

Sono 28 le terapie intensive occupate, mentre i ricoveri sono 306. Da inizio pandemia sono morte nella Regione 4.242 persone.

VENETO – Sono 16.602 i contagi da coronavirus in Veneto oggi, 4 gennaio 2022, secondo numeri e dati covid del bollettino della regione. Sono stati registrati altri 28 morti. I nuovi casi sono stati individuati su 153.227 tamponi, il tasso di positività è al 10,83%.

I pazienti covid ricoverati in ospedale sono 1.575 (+ 59). In area non critica i pazienti sono 1.366 (+ 50). In terapia intensiva sono ricoverate 209 persone (+ 9). “L’indice Rt è a 1,19. L’incidenza rimane a 820,1 casi per 100mila abitanti. Il tasso di occupazione dell’area non critica è arrivata al 20,2%”, dice il governatore Luca Zaia, ricordando che il parametro per il passaggio alla zona arancione è al 30%. Le terapie intensive sono occupate al 19,4%: “Ci manca lo 0,6% per arrivare alla soglia della zona arancione”.

VALLE D’AOSTA – Sono 468 i nuovi contagi da Coronavirus oggi, 4 gennaio in Valle d’Aosta, secondo i dati Covid-19 dell’ultimo bollettino della Regione. Da ieri non c’è stato alcun morto. I positivi attuali sono 3.089, di cui 3.048 in isolamento domiciliare, 47 ricoverati in ospedale, quattro in terapia intensiva. I guariti sono complessivamente 13.878, + 210 unita rispetto a ieri. Il totale dei casi fino ad oggi testati è di 113.238, mentre i tamponi effettuati sono 367.499.

I decessi di persone risultate positive al Covid in Valle d’Aosta da inizio epidemia ad oggi sono 488.

TOSCANA – Sono 18.868 i contagi da coronavirus in Toscana oggi, 4 gennaio 2022, secondo numeri e dati covid del bollettino della regione. Quasi triplicati i nuovi casi rispetto a ieri sotto la spinta della variante Omicron.

Da ieri ci sono stati 14 nuovi decessi: 6 uomini e 8 donne con un’età media di 83,4 anni. Nelle ultime 24 ore sono stati processati 22.391 tamponi molecolari e 56.856 test rapidi. Da ieri sono guarite 605 persone. Il tasso complessivo dei nuovi positivi è in calo, essendosi attestato al 23,81%, mentre ieri era al 25,15%. In deciso rialzo, invece, il tasso di positività riscontrato sulle prime diagnosi, che oggi tocca il 75,1%, quasi 15 punti percentuali in più di ieri, quando era arrivato al 60,6%.

CALABRIA – Sono 1.905 i nuovi contagi da Coronavirus oggi, 4 gennaio in Calabria, secondo i dati Covid-19 dell’ultimo bollettino della Regione. Da ieri ci sono stati 7 morti per un totale da inizio pandemia di 1.642 vittime nella Regione. Nelle ultime 24 ore sono stati processati, tra molecolari e antigenici, 13.194 tamponi. Da ieri i guariti sono stati 511. I ricoverati sono 335, 12 in più da ieri, e 29 le terapie intensive occupate. Al momento in Calabria ci sono 1.387 positivi.