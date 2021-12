Sono 15.021 i contagi da coronavirus in Italia oggi, 5 dicembre 2021, secondo numeri e dati covid – regione per regione – nel bollettino di Protezione Civile e ministero della Salute. Registrati altri 43 morti. I nuovi casi sono stati individuati su 525.108 tamponi, il tasso di positività è al 2,9%. I pazienti ricoverati per covid sono 5.597 (+169). In terapia intensiva, 736 persone (+4).

Leggi anche Covid oggi Italia, bollettino Protezione Civile e contagi regioni 5 dicembre



BOLLETTINO COVID REGIONE PER REGIONE, I NUMERI

CAMPANIA – Sono 1.325 i contagi da coronavirus in Campania secondo i numeri del bollettino. Si registra un morto. I nuovi casi sono stati individuati su 31.268 test. I pazienti covid ricoverati in ospedale in area non critica sono 330. In terapia intensiva, invece, 22 persone.

LAZIO – Sono 1.549 i nuovi contagi da coronavirus oggi 5 dicembre nel Lazio, secondo i dati dell’ultimo bollettino covid-19. Si registrano altri 2 morti. A Roma i nuovi casi sono 702.

“Oggi nel Lazio su 14.071 tamponi molecolari e 24.673 tamponi antigenici per un totale di 38.744 tamponi, si registrano 1.549 nuovi casi positivi (-283), sono 2 i decessi (-5), 716 i ricoverati (+4), 95 le terapie intensive (+4) e +555 i guariti. Il rapporto tra positivi e tamponi è al 3,9%. I casi a Roma città sono a quota 702. Ieri effettuate oltre 45mila somministrazioni ovvero +13 mila rispetto al target e con un incremento del 55% rispetto alla settimana precedente”. Lo comunica in una nota l’assessore alla Sanità della Regione Lazio, Alessio D’Amato.

PIEMONTE – Sono 906 i contagi da coronavirus in Piemonte oggi, 5 dicembre 2021, secondo numeri e dati covid del bollettino della regione. Non si registrano morti. I nuovi casi (di cui 368 dopo test antigenico) sono pari al 2,1% di 42.284 tamponi eseguiti, di cui 35.312 antigenici. Dei 906 nuovi contagi gli asintomatici sono 579 (63,9%).

I ricoverati in terapia intensiva sono 36 (-1 rispetto a ieri). I ricoverati non in terapia intensiva sono 440 (+21 rispetto a ieri). Le persone in isolamento domiciliare sono 12.933. I tamponi diagnostici finora processati sono 10.165.214 (+42.284 rispetto a ieri), di cui 2.532.918 risultati negativi. I pazienti guariti diventano complessivamente 383.317 (+422 rispetto a ieri).

FRIULI VENEZIA GIULIA – Sono 595 i nuovi contagi da coronavirus oggi 5 dicembre in Friuli Venezia Giulia, secondo i dati dell’ultimo bollettino covid-19. Si registrano altri 5 morti. Su 5.117 tamponi molecolari sono stati rilevati 532 nuovi casi con una percentuale di positività del 10,4%.

Sono inoltre 11.782 i test rapidi antigenici realizzati, dai quali sono stati rilevati 63 casi (0,53%). Le persone ricoverate in terapia intensiva risultano essere 28, mentre i pazienti in altri reparti sono 288. Lo comunica il vicegovernatore della Regione con delega alla Salute Riccardo Riccardi evidenziando che “anche oggi, come da settimane, la fascia di popolazione maggiormente colpita dall’infezione risulta essere quella sotto i vent’anni”.

SARDEGNA – Sono 133 i nuovi contagi da coronavirus oggi 5 dicembre in Sardegna, secondo i dati dell’ultimo bollettino covid-19. Non si registrano morti. Sono 1.800 le persone testate nelle ultime 24 ore. Sono stati processati in totale, fra molecolari e antigenici, 8.350 tamponi. I pazienti ricoverati nei reparti di terapia intensiva sono 13 (come ieri). I pazienti ricoverati in area medica sono 77 (5 in più di ieri) mentre 2.998 sono i casi di isolamento domiciliare (+81 rispetto a ieri).

TOSCANA – Sono 669 i contagi da coronavirus in Toscana oggi, 5 dicembre 2021, secondo numeri e dati covid del bollettino della regione. Si registrano 3 morti. In Toscana sono 304.725 i casi di positività al Coronavirus: 630 delle ultime 24 ore sono stati confermati con tampone molecolare e 39 da test rapido antigenico. I nuovi casi sono lo 0,2% in più rispetto al totale del giorno precedente. I guariti crescono dello 0,1% e raggiungono quota 286.787 (94,1% dei casi totali).

Oggi sono stati eseguiti 9.682 tamponi molecolari e 22.205 tamponi antigenici rapidi, di questi il 2,1% è risultato positivo. Sono invece 8.313 i soggetti testati oggi (con tampone antigenico e/o molecolare, escludendo i tamponi di controllo), di cui l’8% è risultato positivo. Gli attualmente positivi sono oggi 10.515, +4,7% rispetto a ieri.

PUGLIA – Sono 249 i contagi da coronavirus in Puglia oggi, 5 dicembre 2021, secondo i numeri covid del bollettino della regione. Spiccano i 93 positivi in provincia di Foggia. Non si registrano morti. I nuovi casi sono stati individuati su 19.343 test. Le persone attualmente positive nella regione sono 4.600. I pazienti covid ricoverati in area non critica sono 139, mentre le persone in terapia intensiva sono 21.

ALTO ADIGE – Sono 378 i contagi da coronavirus in Alto Adige oggi, 5 dicembre 2021, secondo i numeri del bollettino covid. Registrati un morto. Tra i nuovi casi nella provincia – dove nei giorni scorsi è stato individuato un caso di variante Omicron – 210 sono stati confermati da tampone molecolare e 168 da test antigenici. Le vittime dall’inizio della pandemia sono 1.249. I pazienti Covid ricoverati in reparti di terapia intensiva sono 16, ieri erano 14. A livello provinciale ad oggi sono stati effettuati in totale 736.095 tamponi su 263.996 persone.

I pazienti Covid-19 ricoverati nei normali reparti ospedalieri sono 93 mentre i ricoverati nelle strutture private convenzionate sono 71 e quelli in isolamento nelle strutture di Colle Isarco 5. Le persone in isolamento domiciliare sono 10.272 e quelle che hanno lo concluso sono 163.385. Persone alle quali sinora sono state imposte misure di quarantena obbligatoria o isolamento sono 173.657. I guariti totali sono 85.441 (+273).

EMILIA ROMAGNA – Sono 1.707 i nuovi contagi da Coronavirus oggi, domenica 5 dicembre 2021, secondo i dati Covid-19 dell’ultimo bollettino dell’Emilia Romagna. Da ieri ci sono stati 10 morti nella Regione. Nelle ultime 24 ore sono stati processati 29.952 tamponi, di cui 12.438 antigenici rapidi, con un tasso di positività del 5,7%. L’età media dei nuovi positivi di oggi è 40,7 anni. Nelle ultime 24 ore i guariti sono stati 600. In isolamento domiciliare 24.526 persone. I pazienti ricoverati in terapia intensiva sono 79, 2 in più rispetto a ieri, 728 quelli negli altri reparti Covid, 25 in più rispetto a ieri.

Alle ore 14 di oggi sono state somministrate complessivamente 7.558.742 dosi; sul totale sono 3.564.688 le persone che hanno completato il ciclo vaccinale. Le terze dosi sono 644.132.

ABRUZZO – Sono 196 i nuovi contagi da Coronavirus oggi, domenica 5 dicembre 2021, secondo i dati Covid-19 dell’ultimo bollettino dell’Abruzzo. Da ieri c’è stato un morto, un 53enne della provincia di Teramo. Nelle ultime 24 ore sono stati processati 4.800 tamponi molecolari e 12565 test antigenici. Da ieri ci sono stati 3 guariti. I ricoverati in area medica sono 115, 7 le terapie intensive occupate e 4.958 in isolamento domiciliare. Nella Regione al momento ci sono 5.080 positivi.

Tra le province con il maggior numero di nuovi casi L’Aquila (45), Chieti (85), Pescara (24) e Teramo (43).

CALABRIA – Sono 228 i nuovi contagi da Coronavirus oggi, domenica 5 dicembre 2021, secondo i dati Covid-19 dell’ultimo bollettino della Regione Calabria. Da ieri i morti sono stati 2 che porta il totale da inizio pandemia a 15.07. Nelle ultime 24 ore sono stati processati 3.808 tamponi. Da ieri sono guarite 120 persone.

In isolamento 102 persone, 5 i ricoverati e 19 le terapie intensive occupate, una in meno rispetto a ieri.