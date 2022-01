Sono 137.147 i nuovi contagi da Coronavirus in Italia oggi, 29 gennaio 2022, secondo i dati e i numeri Covid – regione per regione – del bollettino della Protezione Civile e del ministero della Salute. Si registrano, inoltre, altri 377 morti.

Nelle ultime 24 ore sono stati processati 999.490 tamponi con un tasso di positività al 13,7%. Calano terapie intensive occupate, 42 in meno da ieri, e i ricoverati con sintomi, 160 in meno da ieri.

I DATI DALLE REGIONI

SARDEGNA – Sono 1.146 i nuovi contagi da Coronavirus oggi, 29 gennaio 2022 in Sardegna, secondo i dati Covid-19 dell’ultimo bollettino della Regione. Da ieri ci sono stati 3 morti nell’isola.

In Sardegna si registrano oggi 1146 ulteriori casi confermati di positività al Covid, sulla base di 4584 persone testate. Sono stati processati in totale, fra molecolari e antigenici, 24163 tamponi. I pazienti ricoverati nei reparti di terapia intensiva sono 34, mentre i pazienti ricoverati in area medica sono 367. In entrambi i casi lo stesso dato di ieri. In isolamento a casa 22.432 persone.

LAZIO – Sono 12.201 i nuovi contagi da Coronavirus oggi, 29 gennaio 2022 in Lazio, secondo i dati Covid-19 dell’ultimo bollettino della Regione. Da ieri sono morte 14 persone. Nelle ultime 24 ore sono stati processati 24.016 tamponi molecolari e 77.872 antigenici con un tasso di positività all’11,9%. I ricoverati sono 2.122, 12 in meno da ieri, 204 le terapie intensive occupate, 3 in meno, e 10.148 i guariti nelle ultime 24 ore. I casi a Roma città sono a quota 6.386.

Questi i dati nel dettaglio. Asl Roma 1: sono 2.273 i nuovi casi e 2 i decessi nelle ultime 24 ore. Asl Roma 2: sono 2.439 i nuovi casi. Asl Roma 3: sono 1.674 i nuovi casi. Asl Roma 4: sono 324 i nuovi casi. Asl Roma 5: sono 1.085 i nuovi casi e 2 i decessi nelle ultime 24 ore. Asl Roma 6: sono 1.379 i nuovi casi e 4 i decessi nelle ultime 24 ore.

Nelle province si registrano 3.027 nuovi casi. Asl di Frosinone: sono 942 i nuovi casi. Asl di Latina: sono 1.243 i nuovi casi e 3 i decessi da ieri. Asl di Rieti: sono 275 i nuovi casi e 1 decesso nelle ultime 24 ore. Asl di Viterbo: sono 567 i nuovi casi e 2 morti da ieri.

FRIULI VENEZIA GIULIA – Sono 4.193 i nuovi contagi da Coronavirus oggi, 29 gennaio 2022 in Friuli Venezia Giulia, secondo i dati Covid-19 dell’ultimo bollettino della Regione. Da ieri ci sono stati 14 morti nella Regione.

Nelle ultime 24 ore sono stati processati 8.966 tamponi molecolari e 21.410 test rapidi antigenici. Le persone ricoverate in terapia intensiva sono 42, mentre i pazienti ospedalizzati in altri reparti scendono a 474. Da inizio pandemia i morti sono stati 4.472 in Friuli Venezia Giulia.

EMILIA ROMAGNA – Sono 15.023 i nuovi contagi da Coronavirus oggi, 29 gennaio 2022 in Emilia Romagna, secondo i dati Covid-19 dell’ultimo bollettino della Regione. Da ieri ci sono stati 39 morti. Nelle ultime 24 ore sono stati processati 51.647 tamponi, di cui 20.829 molecolari e 30.818 test antigenici rapidi con un tasso di positività del 29%.

I pazienti attualmente ricoverati nelle terapie intensive dell’Emilia-Romagna sono 146, uno in meno rispetto a ieri. Per quanto riguarda i pazienti ricoverati negli altri reparti Covid, sono 2.617, 6 in più rispetto a ieri. In isolamento a casa 378.395 persone. Da ieri sono guarite 15.831 persone. Da inizio pandemia le vittime sono state 15.019.

ABRUZZO – Sono 3.087 i nuovi contagi da Coronavirus oggi, 29 gennaio 2022 in Abruzzo, secondo i dati Covid-19 dell’ultimo bollettino della Regione. Da ieri ci sono stati 5 morti in Abruzzo. Nelle ultime 24 ore sono stati processati 8.355 tamponi molecolari e 18.770 test antigenici. Da ieri ci sono stati 419 guariti. I ricoverati in area medica sono 416, 4 in più da ieri, mentre sono 37 i pazienti in terapia intensiva, 3 in meno da ieri. In isolamento domiciliare 108.369 persone.

Tra le province con il maggior numero di nuovi casi L’Aquila a 746, Chieti a 818, Pescara a 716 e Teramo a 684.

VENETO – Sono 15.631 i nuovi contagi da coronavirus in Veneto oggi, 29 gennaio 2022, secondo numeri e dati covid del bollettino della regione. Registrati altri 36 morti. Diminuiscono i ricoveri che in area medica sono 1497 (-40) e 156 quelli in terapia intensiva (-12).

BASILICATA – Sono 1.149 i nuovi contagi da Coronavirus oggi, 29 gennaio 2022 in Basilicata, secondo i dati Covid-19 dell’ultimo bollettino della Regione. Da ieri ci sono stati 4 morti, residenti ad Avigliano, Potenza, Nova Siri e Salandra. Nelle ultime 24 ore sono stati processati 6.166 tamponi, tra molecolari e antigenici. Da ieri sono state registrate 871 guarigioni. I ricoverati per Covid-19 sono 101, 3 in meno da ieri, di cui 5, uno in meno, in terapia intensiva. Nel complesso gli attuali positivi, residenti in Basilicata, sono circa 18.300.

TOSCANA – Sono 9.713 i contagi da coronavirus in Toscana oggi, 29 gennaio 2022, secondo numeri e dati covid del bollettino della regione. Registrati altri 36 morti. I nuovi casi (4.017 confermati con tampone molecolare e 5.696 da test rapido antigenico) portano a 726.793 il totale dall’inizio dell’emergenza sanitaria. I nuovi casi sono l’1,4% in più rispetto al totale del giorno precedente. I guariti crescono del 3% e raggiungono quota 557.486 (76,7% dei casi totali).

Oggi sono stati eseguiti 18.108 tamponi molecolari e 50.768 tamponi antigenici rapidi, di questi il 14,1% è risultato positivo. Sono invece 13.825 i soggetti testati oggi (con tampone antigenico e/o molecolare, escludendo i tamponi di controllo), di cui il 70,3% è risultato positivo. Gli attualmente positivi sono oggi 161.093, -3,8% rispetto a ieri. I ricoverati sono 1.461 (5 in più rispetto a ieri), di cui 109 in terapia intensiva (7 in meno). Oggi si registrano 36 nuovi decessi: 17 uomini e 19 donne con un’età media di 82,6 anni.

CALABRIA – Sono 1.584 i nuovi contagi da Coronavirus oggi, 29 gennaio 2022 in Calabria, secondo i dati Covid-19 dell’ultimo bollettino della Regione. Da ieri ci sono stati 9 morti. Nelle ultime 24 ore i guariti sono stati 1.330. Da ieri sono stati fatti 10.349 tamponi, tra molecolari e antigenici. Da inizio pandemia i decessi sono stati 1.861 nella Regione. I ricoveri sono 393, uno in meno da ieri, e 32 le terapie intensive occupate, una in più da ieri.

PIEMONTE – Sono 9.568 i nuovi contagi da Coronavirus oggi, 29 gennaio 2022 in Piemonte, secondo i dati Covid-19 dell’ultimo bollettino della Regione. Da ieri ci sono stati 26 morti nella Regione. Nelle ultime 24 ore sono stati processati 91.558 tamponi, tra molecolari e antigenici. Da ieri sono guarite 15.224 persone.

I ricoverati in terapia intensiva sono 121, 11 in meno rispetto a ieri, mentre quelli nei reparti ordinari Covid sono 2.079, 31 in meno rispetto a ieri. In isolamento domiciliare 148.660 persone. Da inizio pandemia sono morte 12.572 persone.