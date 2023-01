Covid oggi Italia, 135.990 contagi e 775 morti: ultimo bollettino

Sono 135.990 i nuovi contagi da Coronavirus secondo i dati Covid-19 dell’ultimo bollettino settimanale tra il 30 dicembre 2022 e il 5 gennaio 2023. In sette giorni sono morte 775 persone con una variazione di +9,8% rispetto alla settimana precedente. Nella settimana presa in esame i tamponi sono stati 855.823, tra molecolari e antigenici, con una variazione di +6,0% rispetto alla settimana precedente e con un tasso di positività del 15,9%.

I DATI DALLE REGIONI

LAZIO – Sono 1.790 i nuovi contagi da covid nel Lazio secondo il bollettino di oggi, 6 gennaio. Si registrano inoltre altri 7 morti. I nuovi casi a Roma sono 981. ”Oggi nel Lazio su 1.375 tamponi molecolari e 9.610 tamponi antigenici per un totale di 10.985 tamponi, si registrano 1.790 nuovi casi positivi (-84), sono 7 i decessi (+5), sono 709 i ricoverati (+9), 29 le terapie intensive (+2) e +2.835 i guariti. Il rapporto tra positivi e tamponi è al 16,2%”, quanto emerge dal Bollettino della Regione Lazio.

Nel dettaglio nella Asl Roma 1: sono 325 i nuovi casi e 2 i decessi nelle ultime 24h; Asl Roma 2: sono 370 i nuovi casi e 2 decessi nelle ultime 24h; Asl Roma 3: sono 286 i nuovi casi e 1 decesso nelle ultime 24h; Asl Roma 4: sono 61 i nuovi casi e 0 i decessi nelle ultime 24h; Asl Roma 5: sono 143 i nuovi casi e 0 i decessi nelle ultime 24h; Asl Roma 6: sono 176 i nuovi casi e 1 decesso nelle ultime 24h.

TOSCANA – Sono 737 i nuovi contagi da covid in Toscana secondo il bollettino di oggi, 6 gennaio. Si registrano inoltre altri 8 morti. 158 i casi confermati con tampone molecolare e gli altri 579 con test rapido.

Il numero dei contagiati rilevati nella regione dall’inizio della pandemia sale dunque a 1.573.695. I nuovi casi sono lo 0,05% in più rispetto al totale del giorno precedente. I guariti crescono dello 0,04% (631 persone) e raggiungono quota 1.488.571 (94,6% dei casi totali). I dati, relativi all’andamento della pandemia, sono quelli accertati oggi sulla base delle richieste della Protezione civile nazionale.

Al momento in Toscana risultano pertanto 73.725 positivi, +0,1% rispetto a ieri. Di questi 464 (stabili rispetto a ieri) sono ricoverati in ospedale: 21 (2 in più) si trovano in terapia intensiva. La lista dei decessi si aggiorna con 8 nuovi decessi: 4 uomini e 4 donne con un’età media di 86,6 anni.

SARDEGNA – Sono 316 i nuovi contagi da covid in Sardegna secondo il bollettino di oggi, 6 gennaio. Si registra inoltre un altro morto. ”In Sardegna si registrano oggi 316 ulteriori casi confermati di positività al Covid (di cui 288 diagnosticati con tampone antigenico). Sono stati processati in totale, fra molecolari e antigenici, 1844 tamponi. I pazienti ricoverati in terapia intensiva sono 8 (+2). I pazienti ricoverati in area medica sono 122 (+1). 5999 sono i casi di isolamento domiciliare (-125). Si registra un decesso nel territorio della ASL di Cagliari”, comunica la Regione Sardegna.

EMILIA ROMAGNA – Sono 9.406 i nuovi contagi da covid in Emilia Romagna secondo il bollettino settimanale pubblicato oggi, venerdì 6 gennaio. Si registrano inoltre altri 77 morti. ”Dall’inizio dell’epidemia da Coronavirus in Emilia-Romagna si sono registrati 2.114.500 casi di positività, 9.406 in più rispetto alla settimana precedente, su un totale di 54.928 tamponi eseguiti negli ultimi 7 giorni, di cui 21.645 molecolari e 33.283 test antigenici rapidi. Complessivamente, la percentuale dei nuovi positivi sul numero di tamponi fatti è del 17,1%”, comunica la Regione Emilia Romagna.

”Questi i dati relativi alla settimana dal 30 dicembre 2022 al 5 gennaio 2023, aggiornati alle ore 10 di ieri, giovedì 5 gennaio, come richiesto dal ministero della Salute.I pazienti attualmente ricoverati nelle terapie intensive dell’Emilia-Romagna sono 53 (-1 rispetto alla settimana precedente, -1,9%). Per quanto riguarda i pazienti ricoverati negli altri reparti Covid, sono 1.487 (-171 rispetto alla settimana precedente, -10,3%).Sul territorio, i pazienti ricoverati in terapia intensiva sono così distribuiti: 2 a Piacenza (invariato rispetto alla settimana precedente), 2 a Parma (-4), 1 a Reggio Emilia (invariato), 7 a Modena (+1), 16 a Bologna (+2), 7 nel Circondario Imolese (-1), 5 a Ferrara (-2), 4 a Ravenna (+1), 1 a Forlì (invariato); 1 a Cesena (invariato), 7 a Rimini (+2 rispetto alla settimana precedente).L’età media dei nuovi positivi è di 58,2 anni. La situazione dei contagi nelle province vede Bologna con 1.637 nuovi casi nell’ultima settimana (su un totale dall’inizio dell’epidemia di 428.119), seguita da Modena (1.228 su 317.561), Reggio Emilia (1.142 su 242.570) e Ravenna (1.111 su 200.454); poi Parma (913 su 181.676), Ferrara (834 su 157.404) e Rimini (743 su 193.492); quindi Cesena (588 su 117.852), Forlì (516 su 98.774), Piacenza (449 su 111.632) e, infine il Circondario imolese, con 245 nuovi casi di positività su un totale da inizio pandemia di 64.966.I casi attivi, cioè i malati effettivi sono 19.836 (-3.266). Di questi, le persone in isolamento a casa, ovvero quelle con sintomi lievi che non richiedono cure ospedaliere o risultano prive di sintomi, sono complessivamente 18.296 (-3.094), il 92,2% del totale dei casi attivi”.