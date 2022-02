Sono 112.691 i nuovi contagi da Coronavirus in Italia oggi, 3 febbraio 2022, secondo i dati e i numeri Covid – regione per regione – del bollettino della Protezione Civile e del ministero della Salute. Si registrano inoltre altri 414 morti.

Nelle ultime 24 ore sono stati processati 915.337 tamponi con un tasso positività al 12,3%. Calano a 1.457 i ricoverati in terapia intensiva, 67 in meno di ieri, e i ricoverati con sintomi che sono 19.324, 226 in meno di ieri.



I DATI DALLE REGIONI

PUGLIA – Sono 7.130 i nuovi contagi covid oggi 3 febbraio in Puglia, secondo i dati dell’ultimo bollettino. Si registrano altri 13 morti. I nuovi casi, individuati attraverso 62.166 tamponi effettuati, sono così suddividi per provincia: Bari: 2.129; Bat: 597; Brindisi: 608; Foggia: 1.056; Lecce: 1.723; Taranto: 937; Residenti fuori regione: 40; Provincia in definizione: 40. Sono 117.251 le persone attualmente positive, 683 le ricoverate in area non critica e 60 in terapia intensiva. Dati complessivi: 625.175 casi totali; 7.875.852 tamponi eseguiti; 500.641 persone guarite e 7.283 decessi.

LAZIO – Sono 11.612 i nuovi contagi da coronavirus oggi 3 febbraio 2022 nel Lazio, secondo dati e numeri dell’ultimo bollettino Covid-19 della Regione. Si registrano altri 26 decessi. A Roma 5.433 casi. “Oggi nel Lazio su 24.174 tamponi molecolari e 77.402 tamponi antigenici, per un totale di 101.576 tamponi, si registrano 11.612 nuovi casi positivi (+1.052), sono 26 i decessi ( = ), 2.104 i ricoverati (+15), 192 le terapie intensive (-4) e +13.761 i guariti. Il rapporto tra positivi e tamponi è all’11,4%. I casi a Roma città sono a quota 5.433″ comunica in una nota l’assessore alla Sanità della Regione Lazio, Alessio D’Amato, al termine della videoconferenza della task-force regionale per il Covid-19, sottolineando che “i guariti superano i nuovi casi. E si registra un calo dell’incidenza. Rispetto allo stesso giorno di una settimana fa sono 1.865 i casi in meno”.

Sono 281.167 le persone attualmente positive a Covid-19 nel Lazio, di cui 2.104 ricoverati, 192 in terapia intensiva e 278.781 in isolamento domiciliare. Dall’inizio dell’epidemia i guariti sono 625.684 e i morti 9.900 su un totale di 916.661 casi esaminati, secondo il bollettino aggiornato della Regione Lazio.

VENETO – Sono 11.902 i nuovi contagi covid oggi 3 febbraio in Veneto, secondo i dati dell’ultimo bollettino. Si registrano altri 24 morti, considerando la differenza tra il totale indicato ieri dal ministero della Salute e quello presente nel bollettino diffuso oggi dalla regione.

Il totale delle persone colpite dal virus dall’inizio della pandemia è 1.193.244, quello delle vittime 13.264. Gli attuali positivi sono 202.890, 1.808 i malati ricoverati nei reparti non critici degli ospedali, mentre il numero delle persone ricoverate nelle terapie intensive è 162 (-6).

EMILIA ROMAGNA – Sono 12.012 i nuovi contagi da coronavirus registrati oggi, 3 febbraio, in Emilia-Romagna, su un totale di 53.135 tamponi eseguiti nelle ultime 24 ore, di cui 20.155 molecolari e 32.980 test antigenici rapidi. Questo il dato comunicato dal bollettino del ministero della Salute, che però comprende circa 1.200 casi di positività registrati nei giorni scorsi e recuperati oggi. I casi reali odierni sarebbero quindi circa 10.800. Si registrano 34 decessi

I pazienti attualmente ricoverati nelle terapie intensive dell’Emilia-Romagna sono 152 (- 2 rispetto a ieri; -1,3%), l’età media è di 62,3 anni. Sul totale, 90 non sono vaccinati (zero dosi di vaccino ricevute, età media 61,5 anni), il 59,2%; 62 sono vaccinati con ciclo completo (età media 63,4 anni). Per quanto riguarda i pazienti ricoverati negli altri reparti Covid, sono 2.519 (-159 rispetto a ieri, -5,9%), età media 72 anni.

CALABRIA – Sono 2.215 i nuovi contagi da coronavirus in Calabria secondo il bollettino di oggi, 3 febbraio. Si registrano inoltre altri 8 morti. 12.445 i tamponi effettuati), +1.690 i guariti, il totale dei decessi nella regione è di 1.913. Il bollettino, inoltre, registra +517 attualmente positivi, -6 ricoveri (per un totale di 404) e, infine, +1 terapie intensive (per un totale di 22).

SARDEGNA – Sono 1564 i contagi registrati oggi, 3 febbraio, in Sardegna, secondo i bollettino con i dati Covid della Regione. Sono stati processati in totale, fra molecolari e antigenici, 24384 tamponi. I pazienti ricoverati nei reparti di terapia intensiva sono 30 (2 in meno di ieri). I pazienti ricoverati in area medica sono 376 (1 in più di ieri). 23.127 sono i casi di isolamento domiciliare ( 379 in più di ieri). Si registrano 11 decessi: 2 donne di 84 e 93 anni, residenti nella provincia di Sassari; 3 uomini di 70, 80 e 90 anni, residenti nella Città Metropolitana di Cagliari; 1 donne di 77 anni, residente nella provincia di Oristano; 1 uomo di 66 anni e una donna 88, residenti nella provincia del Sud Sardegna; 1 donna di 83 e altri due pazienti, residenti nella provincia di Nuoro.

ABRUZZO – Sono 2.756 i nuovi contagi da coronavirus registrati oggi, 3 febbraio, in Abruzzo, secondo il bollettino con i dato Covid della Regione. Il bilancio dei pazienti deceduti registra 1 nuovo caso (si tratta di un 67enne della provincia di Chieti) e sale a 2822. Sono 478 i pazienti (+44 rispetto a ieri) ricoverati in ospedale in area medica; 31 (-4 rispetto a ieri) in terapia intensiva, mentre gli altri 117931 (+1225 rispetto a ieri) sono in isolamento domiciliare con sorveglianza attiva da parte delle Asl. Nelle ultime 24 ore sono stati eseguiti 7281 tamponi molecolari (1949804 in totale dall’inizio dell’emergenza) e 19816 test antigenici (2661659). Il tasso di positività, calcolato sulla somma tra tamponi molecolari e test antigenici del giorno, è pari a 10.17%.

TOSCANA – Sono 8.175 i contagi da coronavirus in Toscana oggi, 3 febbraio 2022, secondo numeri e dati covid del bollettino della regione. Registrati inoltre altri 33 morti. 3.841 i casi confermati con tampone molecolare e 4.334 da test rapido antigenico, che portano il totale a 765.116 dall’inizio dell’emergenza sanitaria da Coronavirus. I nuovi casi sono l’1,1% in più rispetto al totale del giorno precedente. I guariti crescono del 2,1% e raggiungono quota 618.849 (80,9% dei casi totali). Oggi sono stati eseguiti 17.546 tamponi molecolari e 44.216 tamponi antigenici rapidi, di questi il 13,2% è risultato positivo. Sono invece 12.151 i soggetti testati oggi (con tampone antigenico e/o molecolare, escludendo i tamponi di controllo), di cui il 67,3% è risultato positivo. Gli attualmente positivi sono oggi 137.914, -3,1% rispetto a ieri. I ricoverati sono 1.449 (6 in meno rispetto a ieri), di cui 98 in terapia intensiva (1 in più).

BASILICATA – Sono 1.028 i contagi da coronavirus in Basilicata oggi, 3 febbraio 2022, secondo numeri e dati covid del bollettino della regione. Registrati 2 morti. I nuovi casi sono stati individuati su totale di 5.763 tamponi (molecolari e antigenici). Le persone decedute risiedevano a Lavello e in Calabria, a Laino Castello. Sono state registrate 728 guarigioni.

I ricoverati per Covid-19 sono 96 (+3) di cui 4 (-1) in terapia intensiva: 46 (di cui 2 in TI) nell’ospedale di Potenza; 50 (di cui 2 in TI) in quello di Matera. Nel complesso gli attuali positivi residenti in Basilicata sono circa 19.500. Per la vaccinazione, ieri sono state effettuate 3.890 somministrazioni.

Finora 462.973 lucani hanno ricevuto la prima dose del vaccino (83,7 per cento della popolazione che ammonta a 553.254 residenti), 424.919 hanno ricevuto la seconda (76,8 per cento) e 304.208 sono le terze dosi (55 per cento), per un totale di 1.192.100 somministrazioni effettuate.

CAMPANIA – Sono 10.178 i nuovi contagi da coronavirus oggi 3 febbraio 2022 in Campania, secondo dati e numeri dell’ultimo bollettino Covid-19 della Regione. Si registrano altri 42 decessi.

I nuovi casi di positività sono emersi dall’analisi di 77.974 test. Dei 42 decessi registrati nel bollettino odierno diffuso dall’unità di crisi della Regione Campania, 20 sono avvenuti nelle ultime 48 ore, 22 avvenuti in precedenza ma registrati ieri. In Campania sono 84 i pazienti Covid ricoverati in terapia intensiva, 1.354 i pazienti Covid ricoverati nei reparti di degenza.

FRIULI VENEZIA GIULIA – Sono 3.149 i nuovi contagi da coronavirus in Friuli Venezia Giulia secondo il bollettino di oggi, 3 febbraio. Si registrano inoltre altri 16 morti. Su 9.289 tamponi molecolari sono stati rilevati 993 nuovi casi, con una percentuale di positività del 10,69%. Sono inoltre 20.571 i test rapidi antigenici realizzati, dai quali sono stati rilevati 2.156 casi (10,48%). Le persone ricoverate in terapia intensiva scendono a 37, così come i pazienti ospedalizzati in altri reparti che calano a 495. Lo ha comunicato il vicegovernatore della Regione con delega alla Salute Riccardo Riccardi.