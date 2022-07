Sono 100.690 i nuovi contagi da Coronavirus in Italia oggi, 8 luglio 2022, secondo i dati e i numeri Covid – regione per regione – del bollettino della Protezione Civile e del ministero della Salute. Si registrano inoltre altri 105 morti. Processati 371.874 tamponi, tra molecolari e antigenici, , che portano il tasso positività al 27%, in calo rispetto a ieri quando era al 28,4%. In aumento i ricoverati con sintomi (+80 da ieri per un totale di 8.632) e le persone in terapia intensiva (+18 da ieri per un totale di 361).

Ecco i dati, regione per regione:

TOSCANA – Sono 5.165 i nuovi contagi da Covid in Toscana secondo il bollettino di oggi, 8 luglio. Si registrano inoltre altri 8 morti. 1.101 i nuovi casi confermati con tampone molecolare e 4.064 da test rapido antigenico registrati nelle ultime 24 ore, che portano il totale a 1.250.624 dall’inizio dell’emergenza sanitaria da Coronavirus. I nuovi casi sono lo 0,4% in più rispetto al totale del giorno precedente. I guariti crescono dello 0,3% e raggiungono quota 1.165.938 (93,2% dei casi totali). Oggi sono stati eseguiti 2.531 tamponi molecolari e 18.628 tamponi antigenici rapidi, di questi il 24,4% è risultato positivo. Sono invece 6.530 i soggetti testati oggi (con tampone antigenico e/o molecolare, escludendo i tamponi di controllo), di cui il 79,1% è risultato positivo. Gli attualmente positivi sono oggi 74.459, +2,2% rispetto a ieri. I ricoverati sono 631 (8 in più rispetto a ieri), di cui 27 in terapia intensiva (1 in più). Oggi si registrano 8 nuovi decessi: 6 uomini e 2 donne con un’età media di 81,5 anni.

EMILIA ROMAGNA – Sono 7.765i nuovi contagi in Emilia Romagna oggi, 8 luglio, secondo il bollettino con i dati Covid della Regione. Eseguiti 22.494 tamponi, di cui 9.311 molecolari e 13.183 test antigenici rapidi. Complessivamente, la percentuale dei nuovi positivi sul numero di tamponi fatti è del 34,5%. Si registrano 10 decessi. I pazienti attualmente ricoverati nelle terapie intensive dell’Emilia-Romagna sono 44 (+2 rispetto a ieri, +4,8%), l’età media è di 66,7 anni. Per quanto riguarda i pazienti ricoverati negli altri reparti Covid, sono 1.213 (+33 rispetto a ieri, +2,8%), età media 75,7 anni. Le persone complessivamente guarite sono 356 in più rispetto a ieri e raggiungono quota 1.530.511.

PIEMONTE – Sono 5.105 i nuovi contagi da coronavirus oggi 8 luglio in Piemonte, secondo i dati dell’ultimo bollettino covid-19. Si registra 1 morto. I tamponi effettuati sono 24.169 di cui 23.303 test antigenici, il rapporto positivi tamponi si attesta al 21,1% I ricoveri ordinari sono 486 (+1 rispetto a ieri), quelli in terapia intensiva 13, più 2 rispetto a ieri.

CALABRIA – Sono 3.024 i nuovi contagi da coronavirus oggi 8 luglio in Calabria, secondo i dati dell’ultimo bollettino covid-19. Si registrano altri 5 morti. I nuovi casi sono stati individuati su 9.128 tamponi effettuati). Sono +1.308 i guariti. Il numero totale dei decessi da inizio pandemia sale 2.698. Il bollettino, inoltre, registra +1.711 attualmente positivi, +3 ricoveri (per un totale di 267) e, infine, terapie intensive stabili (per un totale di 10).

BASILICATA – Sono 1.044 i nuovi casi di contagio da coronavirus,oggi, 8 luglio, secondo il bollettino della task force regionale che riferisce di 2.455 tamponi (molecolari e antigenici). Si registrano anche quattro decessi: le persone decedute, tutti uomini, di età compresa fra 71 e 84 anni, risiedevano a Potenza (3) e Latronico. Nella stessa giornata sono state registrate 426 guarigioni. I ricoverati per Covid-19 sono 70 (-2) di cui 0 (-1) in terapia intensiva: 32 nell’ospedale di Potenza; 38 in quello di Matera. Nel complesso gli attuali positivi residenti in Basilicata sono 12.124. Per quanto riguarda la vaccinazione, finora la prima dose è stata somministrata all’84,6 per cento della popolazione che ammonta a 553.254 residenti mentre il 79,9 per cento ha ricevuto la seconda, il 64,5 per cento la terza, l’1,2 per cento anche la quarta. Soltanto per la quarta dose si registrano ancora somministrazioni mentre le altre percentuali sono ferme da circa due mesi.

SARDEGNA – Sono 2.707 i contagi da coronavirus in Sardegna oggi, 8 luglio 2022, secondo numeri e dati covid del bollettino della regione. Registrati 4 morti. Sono stati processati in totale, fra molecolari e antigenici, 8.262 tamponi. I pazienti ricoverati nei reparti di terapia intensiva sono 11 (+ 1), quelli ricoverati in area medica sono 162 (+ 4 . Sono 34.292 i casi di isolamento domiciliare (+ 918). Si registrano 4 decessi: una donna di 89 anni, residente nella Città Metropolitana di Cagliari; un uomo di 42 anni, residente nella provincia di Nuoro; due uomini di 68 e 105 anni, residenti nella provincia del Sud Sardegna.