Sono 2.119 i nuovi contagi da coronavirus oggi 24 gennaio in Friuli Venezia Giulia, secondo i dati dell’ultimo bollettino covid-19. Si registrano altri 9 morti. Su 2.666 tamponi molecolari sono stati rilevati 406 nuovi casi, con una percentuale di positività del 15,23%. Sono inoltre 10.164 i test rapidi antigenici realizzati, dai quali sono stati rilevati 1713 casi (16,85%). Le persone ricoverate in terapia intensiva sono 39, mentre i pazienti ospedalizzati in altri reparti sono 464. Lo ha comunicato il vicegovernatore della Regione con delega alla Salute Riccardo Riccardi.

Nove i decessi, che raggiungono quota 4.407: 1.067 a Trieste, 2.139 a Udine, 834 a Pordenone e 367 a Gorizia. I totalmente guariti sono 173.736, i clinicamente guariti 732, mentre le persone in isolamento sono 61.638. Per quanto riguarda il Sistema sanitario regionale, sono state rilevate le seguenti positività: nell’Azienda sanitaria universitaria Giuliano Isontina un ausiliario specializzato, un biologo, 8 infermiere, un medico, un operatore tecnico, 2 operatori socio sanitari, uno psicologo e un terapista; nell’Azienda sanitaria universitaria Friuli Centrale un amministrativo, un biologo, 13 infermieri, 4 medici, 5 operatori socio sanitari; nell’Azienda sanitaria Friuli Occidentale 3 infermieri, un operatore socio sanitario, un terapista; nell’Irccs materno infantile Burlo Garofolo un infermiere, 2 ostetriche, un tecnico di laboratorio; nell’Irccs Cro di Aviano di un operatore tecnico; all’Arcs di un infermiere. Relativamente alle residenze per anziani del Friuli Venezia Giulia si registra il contagio di un ospite e 8 operatori.