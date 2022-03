Sono 2.577 i nuovi contagi da coronavirus oggi 10 marzo 2022 in Emilia Romagna, secondo dati e numeri dell’ultimo bollettino Covid-19 della Regione. Si registrano altri 13 decessi.

Dall’inizio dell’epidemia da coronavirus, in Emilia-Romagna si sono registrati 1.207.297 casi di positività, 2.577 in più rispetto a ieri, su un totale di 20.246 tamponi eseguiti nelle ultime 24 ore, di cui 10.632 molecolari e 9.614 test antigenici rapidi. Complessivamente, la percentuale dei nuovi positivi sul numero di tamponi fatti è del 12,7%. Questi i dati, accertati alle ore 12 di oggi, relativi all’andamento dell’epidemia in regione.

In totale, dall’inizio dell’epidemia i decessi in Regione sono stati 16.046.

Continua intanto la campagna vaccinale anti-Covid. Alle 14 sono state somministrate complessivamente 10.201.153 dosi; sul totale sono 3.761.330 le persone over 12 che hanno completato il ciclo vaccinale, il 93,6%. Le terze dosi fatte sono 2.683.022.

I pazienti attualmente ricoverati nelle terapie intensive dell’Emilia-Romagna sono 62 (-2 rispetto a ieri, pari al -3,1%), l’età media è di 65,6 anni. Per quanto riguarda i pazienti ricoverati negli altri reparti Covid, sono 1.070 (-23 rispetto a ieri, -2,1%), età media 74,1 anni.