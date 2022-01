Sono 9.090 i nuovi contagi da Coronavirus oggi, domenica 2 gennaio 2022, in Emilia Romagna secondo i dati Covid-19 dell’ultimo bollettino della Regione. Da ieri sono stati 8 i morti nella Regione. Nelle ultime 24 ore sono stati processati 17.490 tamponi, tra molecolari e antigenici, con un tasso di positività al 51,9%. Il valore, spiegano dalla Regione, non è indicativo dell’andamento generale sia per il numero di tamponi che per il fatto che quelli molecolari vengono fatti principalmente su casi per i quali spesso è atteso il risultato positivo.

La situazione dei contagi nelle province vede Rimini con 1.682 nuovi casi, seguita da Bologna (1.261). Poi Ravenna (1.203), Parma (1.012), Modena (931) e Reggio Emilia (815). Quindi Cesena (691), Ferrara (532), Forlì (525) e Piacenza (283). Infine, il Circondario Imolese con 155 nuovi casi. Dall’inizio dell’epidemia, i decessi in regione sono stati 14.239.

Sono 130 i pazienti attualmente ricoverati nelle terapie intensive dell’Emilia-Romagna (+6 rispetto a ieri); l’età media è di 63 anni. Sul totale, 93 (quindi il 72%) non sono vaccinati (età media 61,3 anni), mentre 37 sono vaccinati con ciclo completo (età media 66,8 anni). Per quanto riguarda i pazienti ricoverati negli altri reparti Covid, sono 1.451 (+92 rispetto a ieri), età media 69 anni. Rispetto ai 12.255 nuovi casi registrati ieri, la crescita dei contagi oggi registra un -25,8 (+20,5% ieri), mentre quella dei ricoverati nei reparti Covid un +6,8% e nelle terapie intensive un +4,8%, sempre rispetto a ieri.