Sono 2.921 i nuovi contagi da Coronavirus oggi, domenica 24 dicembre 2021, secondo i dati Covid-19 dell’ultimo bollettino della Regione. Da ieri ci sono stati 21 morti nella Regione per un totale di 14.146 vittime nella Regione da inizio pandemia. Nelle ultime 24 ore sono stati effettuati 12.384 tamponi molecolari con un tasso di positività al 19,3%. In isolamento domiciliare 53.528 persone. Da ieri sono guarite 905 persone.

Stabile il numero dei pazienti ricoverati in terapia intensiva pari a 107 come ieri, mentre sono 1.187 quelli negli altri reparti Covid, 45 in più rispetto a ieri. Tra le province con il maggior numero di nuovi casi Modena (513) e Reggio Emilia (476); poi Rimini (310), Ravenna (276), e Parma (197); quindi Cesena (143), Piacenza (139) e Forlì (127); infine Ferrara (110) e il Circondario Imolese con 62 casi.