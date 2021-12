Sono 722 i contagi da coronavirus in Abruzzo oggi, 25 dicembre 2021, secondo i numeri covid del bollettino della regione. Non si registrano morti. I nuovi casi (di età compresa tra 1 e 98 anni) sono stati rilevati su 5.596 tamponi molecolari e 29.960 test antigenici. Gli altri numeri: 89 guariti, 8.938 attualmente positivi (+633), 134 ricoverati in area medica (+2), 18 in terapia intensiva (+1), 8.786 in isolamento domiciliare (+630). I nuovi positivi sono residenti in provincia dell’Aquila (105), Chieti (72), Pescara (208), Teramo (314), in accertamento (23).