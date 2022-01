Sono 4.808 contagi da coronavirus registrati oggi, 6 gennaio, in Abruzzo, secondo il bollettino con i dati Covid della Regione. Dei positivi odierni, 3.670 sono stati identificati attraverso test antigenico rapido. Si registra 1 nuovo decesso (si tratta di un 86enne della provincia dell’Aquila), che porta il bilancio delle vittime totali a 2655. 248 pazienti (+22 rispetto a ieri) sono ricoverati in ospedale in area medica; 24 (invariato rispetto a ieri) in terapia intensiva, mentre gli altri 37705 (+4640 rispetto a ieri) sono in isolamento domiciliare con sorveglianza attiva da parte delle Asl.

Nelle ultime 24 ore sono stati eseguiti 6519 tamponi molecolari e 30896 test antigenici per un tasso di positività, calcolato sulla somma tra tamponi molecolari e test antigenici del giorno, pari a 12.85%.

Nel numero dei casi positivi sono compresi anche 88268 dimessi/guariti (+144 rispetto a ieri). Gli attualmente positivi in Abruzzo (calcolati sottraendo al totale dei positivi, il numero dei dimessi/guariti e dei deceduti) sono 37977 (+4662 rispetto a ieri).

Del totale dei casi positivi, 28942 sono residenti o domiciliati in provincia dell’Aquila (+781 rispetto a ieri), 34487 in provincia di Chieti (+1520), 31092 in provincia di Pescara (+1021), 31663 in provincia di Teramo (+1184), 1539 fuori regione (+135) e 1177 (+166) per i quali sono in corso verifiche sulla provenienza.