In arrivo un nuovo test del sangue che svela la severità di Covid-19. Abionic Sa, una società svizzera di Medtech con sede a Losanna, ha sviluppato il punteggio cSofa, una nuova misura per valutare la severità di Covid-19. Lo score (Covid Sequential Organ Failure Assessment) “misura la probabilità di deterioramento clinico nei pazienti affetti da Covid-19, consentendo il triage e l’assegnazione al reparto o alle unità di terapia intensiva al momento del ricovero e durante la degenza dei pazienti. Un punteggio basso – fa sapere l’azienda – aiuta a prendere le decisioni mediche di dimettere i pazienti in sicurezza dall’ospedale o di passarli dalla terapia intensiva al reparto, liberando le capacità di terapia intensiva e le capacità ospedaliere di cui c’è molto bisogno.

Fonte